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Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Fas'ın Kazablanka kentinde, Atlantik Okyanusu kıyısındaki 2. Hasan Camisi 210 metreyle dünyanın en yüksek minaresine sahip ve hali hazırda dünyanın en yüksek dini yapısı konumunda.

Fas Kralı Hasan'ın 60. doğumgünü vesilesiyle yaptırılan cami 1993 yılında tamamlandı.

Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

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Isıtmalı yerleri, elektrikli kapıları, hareketli çatısı ve minaresinde Mekke'ye lazerle ışın gönderen bir sistemi bulunan 2. Hasan Camisi'nin yapım maliyeti 800 milyon dolar oldu.
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Fransız mimar Michel Pinseau tarafından tasarlanan ve Bouygues tarafından inşa edilen camide, içeride 25 bin'i içeride toplam 80 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor.
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Fas Kazablanka en yüksek cami

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