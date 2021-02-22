HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Atlantik Okyanusu'nu kürekle geçti, rekor kırdı!

Atlantik Okyanusu'nu kürekle geçti, rekor kırdı!

22.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Atlantik Okyanusu'nu kürekle geçti, rekor kırdı!

İngiltere'de yaşayan 21 Yaşındaki Jasmine Harrison, İspanya'dan Antigua'ya 4 bin 800 kilometrelik yolculuğu tamamlayarak Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürekle geçen en genç kadın oldu.

Atlantik Kürek Yarışı olan Talisker Viski Atlantik Mücadelesi organizatörü Atlantic Campaigns, 21 yaşındaki İngiliz Jasmine Harrison'un İspanya'dan Antigua'ya 4 bin 800 kilometrelik yolculuğu tamamlayarak Atlantik Okyanusu'nu geçtiğini açıkladı.

Buna göre Harrison, okyanusu tek başına kürekle geçen en genç kadın oldu.

Harrison'ın 2020 Talisker Viski Atlantik Mücadelesi’ni Aralık ayında, Kanarya Adaları’ndaki La Gomera’dan hareket ederek 70 gün, 3 saat ve 48 dakikada Antigua’ya ulaşarak tamamladığı ve bunun da herhangi bir okyanusta tek başına kürek çeken en genç kadın olarak yeni bir dünya rekoru olduğu ifade edildi.

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire'daki Thirsk kasabasından Harrison'ın web sitesinde yazan bilgiye göre, Harrison Karayipler'de yüzme öğrettiği sırada 2018 yarışını görünce katılma kararı aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Fauci: Önlemler sona erse de maske takmaya devam edebilirizFauci: Önlemler sona erse de maske takmaya devam edebiliriz
Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yoluBilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

ABD, İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

ABD, İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Fauci: Önlemler sona erse de maske takmaya devam edebiliriz

Fauci: Önlemler sona erse de maske takmaya devam edebiliriz

ABD, Tahran'la iletişime geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

Bitcoin Tesla etkisiyle yeni rekor kırdı

Bitcoin yeni rekor kırdı

Son Dakika: Koronavirüs salgınının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Kırmızı et okul yemeklerinden çıkarıldı! Tepki yağıyor

Kırmızı et okul yemeklerinden çıkarıldı! Tepki yağıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasında geçici uzlaşı sağlandı

UAEA ve İran arasında geçici uzlaşı sağlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.