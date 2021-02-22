Atlantik Okyanusu'nu kürekle geçti, rekor kırdı!

Atlantik Kürek Yarışı olan Talisker Viski Atlantik Mücadelesi organizatörü Atlantic Campaigns, 21 yaşındaki İngiliz Jasmine Harrison'un İspanya'dan Antigua'ya 4 bin 800 kilometrelik yolculuğu tamamlayarak Atlantik Okyanusu'nu geçtiğini açıkladı.

Buna göre Harrison, okyanusu tek başına kürekle geçen en genç kadın oldu.

Harrison'ın 2020 Talisker Viski Atlantik Mücadelesi’ni Aralık ayında, Kanarya Adaları’ndaki La Gomera’dan hareket ederek 70 gün, 3 saat ve 48 dakikada Antigua’ya ulaşarak tamamladığı ve bunun da herhangi bir okyanusta tek başına kürek çeken en genç kadın olarak yeni bir dünya rekoru olduğu ifade edildi.

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire'daki Thirsk kasabasından Harrison'ın web sitesinde yazan bilgiye göre, Harrison Karayipler'de yüzme öğrettiği sırada 2018 yarışını görünce katılma kararı aldı.

