Atlar cirit müsabakaları için şahlandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi'nce "8. Geleneksel Atlı Cirit Müsabakaları" düzenlendi.
Sultangazi Esentepe Mahallesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşundan sonra mehter takımı eşliğinde söylenen İstiklal Marşı'yla başladı.
Türkiye'nin önde gelen 4 takımının mücadele ettiği müsabakalar, Erzurum Atlı Spor Kulübü, Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü, Sivas Önder Atlı Spor Kulübü ve Erzincan Safari Atlı Spor Kulübü takımlarından oluşan 24 at ile gerçekleştirildi.
Müsabakalar sırasında atlar şaha kalkarken, cirit oynayanların attıkları ciritlerin rakip takım tarafından tutulması vatandaşlarca alkışlandı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun şartları ve kuralları dahilinde yürütülen müsabakanın kazananlarına çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca müsabakaların sonunda kara cirit kurallarına göre gösteri maçı yapılacak.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, yaptığı açıklamada, bu yıl da ata sporu olan Atlı Cirit Müsabakaları'nın 8'incisini Sultangazi'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
- "Unutulmaya yüz tutmuş bu sporu canlandırıyoruz"
Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş bu sporun canlandırılması için atlı ciriti yaşatma gayretinin önemine işaret eden Altunay, "Her taraftan göçle ilçemize intikal edip burada ikamet eden vatandaşlarımızın hasretlerinin giderilmesi bakımından da bu sporu yaşatmak önem arz ediyor. Bu sene yine Erzurum, Sivas, Bayburt ve Erzincan'dan gelen atlı spor kulüpleri kıyasıya bir yarışma gerçekleştirecek. Bu yıl da heyecanlı dakikalar yaşayacağız. 10 binlerce insan Sultangazi'de adeta bu müsabakaları izlemek için gün sayıyorlar." diye konuştu.
Altunay, müsabakaların Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun kurallarına uygun şekilde yapılacağını belirterek, müsabakaların ardından serbest cirit yarışmasının yapılacağını söyledi.
Geleneksel hale getirdikleri atlı cirit müsabakalarının her yıl devam edeceğini ifade eden Altunay, kazasız belasız bir müsabaka olması temennisinde bulundu.
Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Abdullah Güler ve Şirin Ünal'ın yanı sıra, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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