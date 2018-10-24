"Atlar, Hatlar ve Süleymanname" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Süleyman Saim Tekcan'ın 30 yıllık heykel ve gravürlerinden oluşan "Atlar, Hatlar ve Süleymanname" sergisi sanatseverlerle buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin projelendirdiği sergi, Şerefiye Sarnıcı'nda açıldı. Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, açılışta yaptığı konuşmada, restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Şerefiye Sarnıcı'nın, çok etkileyici bir atmosfere sahip olduğunu söyledi. Sergide Süleyman Saim Tekcan'ın muhteşem eserlerinin olduğunu aktaran Kaptaner, "Adeta bir mücevher galerisi gibi muhteşem, ışıl ışıl sudaki yansımalarla harika bir sergi oldu. Hazırlık aşamasında yer alacak eserlerin fotoğraflarını gördükçe bugünü görmek için heyecanla bekliyorduk. Gelecek aylarda yine böyle güzel sergilerle sanatseverleri ağırlayacağız." dedi. Sanatçı Süleyman Saim Tekcan da sergiler sayesinde daha dinç kalabildiğini belirterek, "Osmanlı'nın, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u alması büyük bir serüven. Bizim Anadolu'ya gelmemiz de koca bir imparatorluğun kurulması da at denilen varlık olmasaydı olmayacaktı. Onun için at çok önemli." diye konuştu.

\ - Tuğradan "Süleymanname"ye Sergi konsepti içerisinde bir de kitaba yer verdiklerine dile getiren Tekcan, şunları kaydetti: "Akademide beraber çalıştığımız Emin Barın Hocam bir gün bir tuğra yazarak getirdi bana. Süleyman Saim Tekcan yazan bir tuğraydı. O tuğrayla ne yapmalıyım diye düşündüm ve Süleymanname kitabı öyle çıktı. Kitap bu tuğra ile başlıyor. Biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nda, minyatür ustaları, tezhipçiler ve hattatların bir araya gelerek oluşturdukları, 'Hünername', 'Surname' gibi isimlerle anılan çok sayıda kitap var. Bu kitapları incelemek ve onlarla bir müddet yaşamak çok keyifliydi. Tekcan, Türkiye'nin hat sanatında zirvede olduğuna vurgu yaparak, atlarla hatı buluşturma düşüncesiyle "Süleymanname"yi ortaya çıkardıklarını sözlerine ekledi. Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen ise Şerefiye Sarnıcı'nın Ayasofya'dan, Yerebatan Sarnıcı'ndan daha eski bir tarihe sahip olduğuna dikkati çekti. Şen, sarnıcın sergiler için çok uygun bir mekan olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: