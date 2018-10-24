"Atlar, Hatlar ve Süleymanname" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Süleyman Saim Tekcan'ın 30 yıllık heykel ve gravürlerinden oluşan "Atlar, Hatlar ve Süleymanname" sergisi sanatseverlerle buluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin projelendirdiği sergi, Şerefiye Sarnıcı'nda açıldı.
Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, açılışta yaptığı konuşmada, restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Şerefiye Sarnıcı'nın, çok etkileyici bir atmosfere sahip olduğunu söyledi.
Sergide Süleyman Saim Tekcan'ın muhteşem eserlerinin olduğunu aktaran Kaptaner, "Adeta bir mücevher galerisi gibi muhteşem, ışıl ışıl sudaki yansımalarla harika bir sergi oldu. Hazırlık aşamasında yer alacak eserlerin fotoğraflarını gördükçe bugünü görmek için heyecanla bekliyorduk. Gelecek aylarda yine böyle güzel sergilerle sanatseverleri ağırlayacağız." dedi.
Sanatçı Süleyman Saim Tekcan da sergiler sayesinde daha dinç kalabildiğini belirterek, "Osmanlı'nın, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u alması büyük bir serüven. Bizim Anadolu'ya gelmemiz de koca bir imparatorluğun kurulması da at denilen varlık olmasaydı olmayacaktı. Onun için at çok önemli." diye konuştu.
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- Tuğradan "Süleymanname"ye
Sergi konsepti içerisinde bir de kitaba yer verdiklerine dile getiren Tekcan, şunları kaydetti:
"Akademide beraber çalıştığımız Emin Barın Hocam bir gün bir tuğra yazarak getirdi bana. Süleyman Saim Tekcan yazan bir tuğraydı. O tuğrayla ne yapmalıyım diye düşündüm ve Süleymanname kitabı öyle çıktı. Kitap bu tuğra ile başlıyor. Biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nda, minyatür ustaları, tezhipçiler ve hattatların bir araya gelerek oluşturdukları, 'Hünername', 'Surname' gibi isimlerle anılan çok sayıda kitap var. Bu kitapları incelemek ve onlarla bir müddet yaşamak çok keyifliydi.
Tekcan, Türkiye'nin hat sanatında zirvede olduğuna vurgu yaparak, atlarla hatı buluşturma düşüncesiyle "Süleymanname"yi ortaya çıkardıklarını sözlerine ekledi.
Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen ise Şerefiye Sarnıcı'nın Ayasofya'dan, Yerebatan Sarnıcı'ndan daha eski bir tarihe sahip olduğuna dikkati çekti.
Şen, sarnıcın sergiler için çok uygun bir mekan olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Şerefiye Sarnıcı için, 'Burası İstanbulluların ve İstanbul'a gelenlerin tarihle ve çağdaş sanatla buluşacakları harika bir mekan olur.' şeklinde bir rapor hazırlamıştım. Yıllar geçti, Allah nasip etti ve burası titizlikle restore edilerek bu saklı cevher ortaya çıkarıldı. İlk kez burada Süleyman Saim Tekcan'ın öğrencisi Ahmet Nejat'ın 'Hiç Hali' sergisini açtık."
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- 7 Ocak 2019'da sona erecek
Süleyman Saim Tekcan'ın gelecek nesillerin örnek alacağı bir sanatçı olduğu değerlendirmesinde bulunan Şen, "Hocam çok yoğundu, bütün yoğunluğunun arasında kapısını çaldım. 'Sanat için, Şerefiye Sarnıcı için bir çalışma yapmamız lazım.' dedim. Sağ olsun 2 ay içerisinde bu sergiyi hazırladık. Süleyman Saim Tekcan Türkiye için, bu toprakların değerini, kendi değerlerini dünyanın en çağdaş diliyle ifade eden çok önemli ve özel bir sanatçı." şeklinde konuştu.
Sergide, Tekcan'ın "Süleymanname" kitabında yer alan gravürlerin büyütülmüş halleri, 1600 yıllık tarihi olan Şerefiye Sarnıcı’nın duvarlarıyla bütünleşiyor.
Yaklaşık 30 gravürün yer aldığı sergide, kitabın içerisindeki atlardan yola çıkılarak hazırlanan at heykelleri de ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.
Sergi, 7 Ocak 2019'a kadar izlenebilecek.
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