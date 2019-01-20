HABER

Atlar, kar üstünde yaz yarışlarına hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde vatandaşlar yaz aylarında yarışlarda boy gösteren atlarına yer yer bir metreyi bulan karda idman yaptırıyor - Toklular köyünden Turgay Yılmaz: - "Bizim coğrafyamızda atın ayrı bir önemi var. 300 hanelik köyde herkesin bir atı var"

BİNGÖL (AA) - BESTAMİ BODRUK - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde vatandaşlar yaz aylarında yarışlarda boy gösteren atlarına kar üzerinde idman yaptırarak yarışlara hazırlıyor.

Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan köy halkı ayrıca sahip oldukları atlarla, her yıl temmuz ayında Kaymakamlık ve belediye desteğiyle düzenlenen yarışlara katılıyor.

Yarış zamanına kadar atlarını ahırda tutmak yerine karla kaplı arazide antrenman yaptıran köylüler, önce yumuşak kar içerisinde bata çıka atlarının kaslarının güçlenmesini sağlıyor.

Köylüler, bakımlarını düzenli olarak yaptıkları atları kondisyondan düşmemesi için yarışa hazırlığı kar üstünde yapıyor.

Atların, kalınlığı yer yer bir metreye ulaşan kar üzerinde koşması görsel şölen oluşturuyor.

- "Atlar bizim için çok önemli"

Köylülerden 32 yaşındaki Turgay Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da at sürdüklerini söyledi.

Anadolu coğrafyasında atın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "300 hanelik köyde herkesin bir atı var. Genelde gençler biniyor ama herkes atları seviyor." dedi.

Kar üzerinde koşmanın atlara iyi geldiğini, ayaklarının temizlendiğini belirten Yılmaz, kar üzerinde eğlenmenin insanlara iyi geldiği gibi atlara da iyi geldiğini savundu.

28 yaşındaki Mervan Ender de yaz aylarında düzenlenen ve geleneksel hale gelen yarışlara hazırlandıklarını ve onun için atları kar üzerinde koşturduklarını ifade etti.

Yarışların kendileri için önemli olduğunu, 10 yıldır ata bindiğini aktaran Ender, kar üzerinde koşmanın atlara iyi geldiğini, atların daha güçlü ve ata binmenin çok zevkli olduğunu belirtti.

8 yaşında at binmeye başlayan ve köyün en iyi at binicileri arasında yer alan 19 yaşındaki Ayetullah Kışlakçı da atları çok sevdiğini, kış aylarında genel bakımlarının yanı sıra güç kaybetmemeleri için kar üzerinde koşturduklarını aktardı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Kapadokya'nın 'kalbi' Narlı Göl'de kış güzelliğiKapadokya'nın 'kalbi' Narlı Göl'de kış güzelliği
Sayıştay: Zonguldak'taki kaçak ocaklar organize yapı haline geldiSayıştay: Zonguldak'taki kaçak ocaklar organize yapı haline geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
at at yarışları Bingöl kar kar üzerinde kar üzerinde ata biniyorlar Karlıova Toklular köyü yarış atları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! TEM'de çift katlı otobüste yangın

Çift katlı halk otobüsünde yangın çıktı

Neredeyse tamamı doldu! Akın ediyorlar...

Neredeyse tamamı doldu! Akın ediyorlar...

Günlük burç yorumları 20 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle girildiği ortaya çıktı

2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle girildiği ortaya çıktı

Amerikan Donald Cook destroyeri gece yarısı İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Ankara'da feci kaza! Önce ağaca sonra polis arabasına çarptı: Yaralılar var

Önce ağaca sonra polis arabasına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.