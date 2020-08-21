Atlar art arda katlediliyor, olay çözülemiyor!

Herkesi atların, damızlıkların, çiftliklerin ya da binicilik merkezlerinin bulunduğu otlakların civarında şüpheli olduğunu düşündükleri kişileri ve hareketlilikleri bildirmeye çağırıyoruz.

Jura Jandarması pazartesi günü Facebook'ta yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta bu kez Jura bölgesinde vuku bulan bir başka olayda, bayıltılan bir atın gözü oyulup bir parça kemiği alınmıştı. Hayvan daha sonra ölmüştü. Cesetten hiç et alınmamıştı.

Yerel polis yetkilileri bu vakayı "son haftalarda Fransa genelinde canlı atların esrarengiz biçimde işkence gördüğü ve sakatlandığı yaklaşık 15 farklı vakayla" ilişkilendirdiklerini söyledi.

At ın cesedi organlarının profesyonel biçimde alınması beklenirken bir tarlaya bırakılmıştı ama hayvanın sahibi pazartesi günü atın kulağının, gözünün ve burnunun çıkarılmış olduğunu fark etti.

En son vaka, geçen cuma Lyon yakınlarındaki Roanne'de doğal sebeplerden ölmüş bir kısrakla ilgiliydi.

Bazı vakalar arasında eşekler de bulunurken, bu ayın başlarında Burgundy bölgesinde yer alan Cortambert'te yaşanan olayda bir atın sağ kulağı kesilmiş, gözlerinden teki oyularak çıkarılmış ve cinsel organları alınmıştı.

O zaman yerel bir yetkili "Bu kesinlikle barbarlık" demişti.

Paris'ten bir polis sözcüsü, 2014-2016 döneminde de benzer öldürme ve sakatlama vakaları görüldüğünü, geçmişte Belçika ve Almanya'da da bu tarz olaylar yaşandığını söyledi.

Fakat Fransa'da 2020'nin başından beri kayda geçen yüksek rakamlara bu kadar kısa sürede hiç ulaşılmamıştı.

Polis sözcüsü şunları ekledi: