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Atlar art arda katlediliyor, olay çözülemiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Fransa'da polisin son aylarda ülke genelinde en az 15 atın "vahşice" öldürülüp sakatlanmasına dair yürüttüğü soruşturma, bu vahşetin ardında bir "internet meydan okuması" olabileceğini işaret ediyor.

Atlar art arda katlediliyor, olay çözülemiyor!

En son vaka, geçen cuma Lyon yakınlarındaki Roanne'de doğal sebeplerden ölmüş bir kısrakla ilgiliydi.

Atın cesedi organlarının profesyonel biçimde alınması beklenirken bir tarlaya bırakılmıştı ama hayvanın sahibi pazartesi günü atın kulağının, gözünün ve burnunun çıkarılmış olduğunu fark etti.

Yerel polis yetkilileri bu vakayı "son haftalarda Fransa genelinde canlı atların esrarengiz biçimde işkence gördüğü ve sakatlandığı yaklaşık 15 farklı vakayla" ilişkilendirdiklerini söyledi.

Geçen hafta bu kez Jura bölgesinde vuku bulan bir başka olayda, bayıltılan bir atın gözü oyulup bir parça kemiği alınmıştı. Hayvan daha sonra ölmüştü. Cesetten hiç et alınmamıştı.

Sosyal medya üzerinden "ihtiyat çağrısında" bulunan yerel polis, at yetiştiricilerinin ve binicilik merkezlerinin alarma geçirildiğini bildirdi.

Jura Jandarması pazartesi günü Facebook'ta yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Herkesi atların, damızlıkların, çiftliklerin ya da binicilik merkezlerinin bulunduğu otlakların civarında şüpheli olduğunu düşündükleri kişileri ve hareketlilikleri bildirmeye çağırıyoruz.

Bazı vakalar arasında eşekler de bulunurken, bu ayın başlarında Burgundy bölgesinde yer alan Cortambert'te yaşanan olayda bir atın sağ kulağı kesilmiş, gözlerinden teki oyularak çıkarılmış ve cinsel organları alınmıştı.

O zaman yerel bir yetkili "Bu kesinlikle barbarlık" demişti.

Paris'ten bir polis sözcüsü, 2014-2016 döneminde de benzer öldürme ve sakatlama vakaları görüldüğünü, geçmişte Belçika ve Almanya'da da bu tarz olaylar yaşandığını söyledi.

Fakat Fransa'da 2020'nin başından beri kayda geçen yüksek rakamlara bu kadar kısa sürede hiç ulaşılmamıştı.

Polis sözcüsü şunları ekledi:

"Olayların arkasındaki nedeni anlamıyoruz. Bu bir satanist ayin mi, sigorta dolandırıcılığı mı, bir çeşit ürkütücü ödül avcılığı mı, yoksa internette yapılan bir meydan okuma mı? Bilmiyoruz. Çok travmatik bir durum."<br><div data-size="fluid" data-lazy="true" id="mynetads/28687765/mynet/genel/multiplex_1"></div>
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