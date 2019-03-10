Atların aşırı kamçılandığı kızak şampiyonasında diskalifiye kararı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - TÜRKİYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen 'Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nda sporcular, yarışı kazanabilmek için atlarını aşırı kamçıladı. İzleyicilerin de sporculara 'kamçıla' diye bağırması dikkat çekti. Dereceye girebilmek için sporcuların kamçıyı fazla kullanması nedeniyle atlardan biri, çifte atarak, kızağın tahta kolunu kırdı. Bunun üzerine sporcu, yarışmadan diskalifiye edildi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda, GSDF tarafından 'Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası' düzenlendi. Erzurum, Kars ve Erzincan'dan şampiyonaya katılan 31 kulübün sporcuları, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Başlangıç çizgisinde atlı kızakları bir araya getirilen ve tek tek start verilen sporcular, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için yarıştı. Dereceye girebilmek için sporcuların kamçıyı fazla kullanması nedeniyle atlardan biri, çifte atarak, kızağın tahta kolunu kırdı. Bunun üzerine sporcu, yarışmadan diskalifiye edildi. Başka sporcu da kamçısının atın kuyruğuna takılmasına aldırış etmeden, hayvana vurmaya devam etti. Sporculardan İsa Yılmaz da yarış sırasında atlı kızağın devrilmesi sonucu yere düştü. Kızaktan düşen sporcu, uzun süre atı yakalayabilmek için peşinden koştu. İzleyicilerin ise sporculara 'kamçıla' diye bağırması dikkat çekti.

Eleme yarışları sonucu en iyi dereceleri yaparak, ilk 5 sırayı alan Gökhan Korkmaz, Yıldıray Kulaçoğlu, İsmail Diyarbakır, Serkan Avcı ve Yunus Yıldırım, final serisinde şampiyonluk için mücadele edecek.

GSDF Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, soğuk havada yapılan şampiyonayla bin yıllık geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "31 atlı kızak sporcumuz var. Sıfırın altında 5 derecede yapıyoruz yarışları. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun sadece adı geleneksel sporlar. Geleneksel sporlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bin yıllık gelenek bu gördüğünüz kızaklar. Atalarımızın yükünü çekmişler, hastasını çekmişler. Bugün de görsel olarak sporcular sahip çıkıyorlar. Biz de bu gençleri kahve ve internet köşelerinden, uyuşturucu batağından alıp buralara getiriyoruz ve ata sporuna sahip çıkıyorlar. Bizler de federasyon olarak bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.