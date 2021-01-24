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  4. Atların kar banyosu keyfi böyle görüntülendi

Atların kar banyosu keyfi böyle görüntülendi

24.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Atların kar banyosu keyfi böyle görüntülendi

Kar yağdığında akla ilk çocukların kartopu, kardan adam, kızak gibi eğlenceleri gelirken, atlar da karda gönüllerince koşturarak eğlendi.

Uludağ’ın eteklerinde bulunan binicilik kulübündeki atlar, karla kaplı alanda çocuklar gibi sağa sola koşuşturdu. Atların yaşadığı eğlenceli dakikalar renkli görüntüler oluşturdu.

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Gönüllerince koşturan atlar daha sonra bakıcıları tarafından haralarına alınırken, sahneye at eğiticisi Ümit Tekcan çıktı. At üzerinde inanılmaz hareketler yapan Tekcan, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

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Sadece insanların değil hayvanların da kar yağmasından mutlu olduğunu belirten Tabiat Binicilik Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan, “Karlı havaları, karda oyunlar oynamayı çocuklar ne kadar çok seviyorsa atlar da bu durumdan keyif alıyorlar. Atların kuyruklarının havada olması, ne kadar eğlendiklerini gösterir. Onlar bu keyifli anları yaşarken, at binmeye çekinenler de sıcak kahve veya çay yudumlarken onları izliyor. Biz sadece burada gelen kişilerin mutluluğu değil, atların huzurunu ve mutluluğunu da düşünüyoruz” dedi.

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İHA

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