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Atların nalları, ustasına emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Antalya'da nalbant ustası Mustafa Kırkıl, unutulmaya yüz tutan mesleklerden birinin ustası olduğunu belirterek, yeni çıraklar yetiştirmek istediğini söyledi.

Antalya'da nalbant ustası Mustafa Kırkıl, unutulmaya yüz tutan mesleklerden birinin ustası olduğunu belirterek, yeni çıraklar yetiştirmek istediğini söyledi.
2003 yılında Antalya'ya gelen Mustafa Kırkıl, nalbant ustalığının, at arabalarının ulaşım için kullanıldığı dönemlerde önemli bir meslek olduğunu hatırlattı. Mustafa Kırkıl, mesleğin eski cazibesinin olmadığını fakat bir o kadar da önemli olduğunu söyledi.
Nalbant ustalığını at nallamak için yurt dışından gelen ustalardan öğrendiğini, İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda açılan nalbant ustalığı kursunda mesleğin her ayrıntısına hakim olduğunu söyleyen Mustafa Kırkıl, uzun yıllar hipodromda yarış atlarına nal çaktığını belirtti. Sonrasında Hollandalı eşiyle tanışıp evlenerek yurt dışına gittiğini aktaran Kırkıl, Hollanda'da bir çiftlikte atların bakımlarıyla ilgilendiğini belirtti.
2003 yılında Antalya'ya yerleştiğini aktaran Kırkıl, kent merkezi ve çevresindeki binicilik okullarındaki atlar başta olmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Atlı Polislerin atlarına da nal çaktığını söyledi. Kırkıl, Atların periyodik olarak 45 günde bir nalları yenilenir. Atın nalı en önemli ayrıntısı. At eski nal kullanmak zorunda kalırsa, yere basışı değişir, rahat hareket edemez. Tırnakları uzadığı için de tırnağın üzerine takılan nalın şekli bozulur dedi.
Özellikle binicilik okullarındaki atların yere düz basmasının önemli olduğunu hatırlatan Kırkıl, At çiftliğine gelen biniciler nalları yeni, tırnakları temizlenmiş huzurlu bir ata binmek istiyor. Atın nalları eskiyse yürüyüşünden belli olur. En önemlisi atlar birer canlı. Siz ayakkabısız asfaltta ne kadar yürüyebilirseniz, at da nalsız o kadar yürüyebilir dedi.
'BİR NEVİ MANİKÜR, PEDİKÜR'
Nalı yenilenecek bir atın öncelikle eski nallarının çıkarılması, sonrasında tırnak ile eski nal arasındaki tabakanın temizlenmesi gerektiğini aktaran Kırkıl, temizliğin ardından tırnakları kesip törpüleyerek yeni nala uygun hale getirdiğini anlattı. Atlara bir nevi manikür, pedikür yaptığını söyleyen Kırkıl, ardından tırnak ölçüsünü alarak takacağı nalı tespit ettiğini belirtti. Sıcak nallama denilen uygulama eşliğinde nalı 200 derece sıcaklığa ulaşan fırında ısıtarak şekil almaya elverişli hale getirdiğini ifade eden Kırkıl, örs ve çekiç yardımıyla nalı atın tırnağına göre şekillendirdiğini, şekillenen nalın tırnağın üzerine perçinlenerek düzeltildiğini, son olarak nallanan tırnağın özel bir maddeyle cilalanıp hijyenik hale getirildiğini belirtti. Sıcak nallamanın atın tırnakları üzerindeki bakterileri de öldürdüğünü kaydeden Kırkıl, Cilalama işlemi tırnağı korumaya alıyor. At yeni nallarına daha hızlı adapte oluyor diye konuştu.
Mustafa Kırkıl'ın çalıştığı işletmelerden Orfe Atlı Spor Kulübü'nün işletme müdürü İsmail Alagöz, atların bakımına verdikleri öneme dikkat çekti. 45 at bulunan kulüpte, 45 ila 50 gün arasında at nallaması yapıldığını belirten Alagöz, Bir atın 4 tırnağının nallanması 2 saat kadar sürüyor. Atlarımızın sağlığı bizim için birinci öncelik. Onlar için de sağlık nal ve tırnaktan başlıyor dedi.

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