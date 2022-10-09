Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Bir at çiftliğinde çalışan şahsa atların nasıl beslendiğinin sorulmasının üzerine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Atlara verdikleri yemeğin detaylarını anlatan şahsın içine bebek maması kattıklarını söylemesi ve bunu da Suriyelilerden temin ettiklerini ifade etmesi dikkat çekti. İşte detaylar...

"GÜNLÜK İKİ ÖĞÜN"

Şahıs, kendisine "Atlarınızı nasıl besliyorsunuz?" sorusunun sorulması üzerine "Atlarımıza ezme veriyoruz. Ezmenin içine bebek maması katıyoruz. Hem sabah hem akşam, günlük iki öğün." dedi.

DETAYLI OLARAK ANLATTI: 2 KİLO ARPA EZMENİN İÇİNE 2 KUTU BEBEK MAMASI

Görüntülerde şahıs 2 kilo arpa ezmenin içine 2 kutu bebek maması koyarak nasıl yapıldığını gösterdi. Bebek mamasının reçeteyle satılan bir mama olduğu ifade edildi. Şahıs, her bir yemeğe iki tane koyduklarını söyledi. Tarifi detaylı olarak anlatan şahıs, karıştırdıktan sonra atın önüne götürüp yemeğine döktüklerini söyledi.

SURİYELİLERDEN ALDIKLARINI SÖYLEDİ

Bu bebek mamalarının nereden temin edildiğinin sorulması üzerine ise şahıs bebek mamalarını Suriyelilerden aldıklarını ifade etti. Suriyelilerin süt ellerinde olduğu zaman kendileriyle irtibata geçtiklerini dile getirdi.

BİR KOLİ BEBEK MAMASI İÇİN 60 TL

Bu ilaçların eczanede reçete karşılığı bebekler için alındığının belirtilmesi üzerine ise "Fazla olduğu için, bazen bizi arıyorlar, 'bizde fazlalık var, size lazımsa...' diyorlar biz de alıyoruz." şeklinde konuştu. Şahıs, bir koli mamayı 60 TL'ye aldıklarını ve bir kolide 12 adet olduğunu söyledi.

