Atlarla getirdikleri kaçak sigara dolu torbaları atıp, İran'a kaçtılar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın İran sınırındaki Saray ilçesine, atlara yükledikleri gümrük kaçağı sigara dolu torbalarla gelen şüpheliler, keşif ve gözetleme yapan hudut birliklerini görünce kaçtı. Şüphelilerin İran tarafına kaçarken, araziye attığı torbalardan 5 bin paket kaçak sigara çıktı.

Saray ilçesinde konuşlu Rasim Çömez Piyade Hudut Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin İran'dan temin ettiği gümrük kaçağı sigaraları yurda getireceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, İran sınır hattında keşif ve gözetleme yaptı. Bunun üzerine şüphelilerin, atlara yükledikleri kaçak sigaralarla İran tarafından Türkiye'ye geçtiği fark edilince operasyon başlatıldı. Bu sırada hudut birliklerini gören şüpheliler, 'dur' ihtarına uymayıp, atların üzerindeki kaçak sigara dolu torbaları araziye atarak, İran tarafına kaçtı. Araziye atılan torbalarda, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Hudut birlikleri, İran tarafına kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

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