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Atlarla 'karlı pekmez' yemeye gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 09:27 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, atlarıyla Atatürk Orman Çiftliği'ne giden bir grup arkadaş, karın üzerine dut pekmezi dökerek, yedi.

Atlarla 'karlı pekmez' yemeye gittiler

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesinde, atlarıyla Atatürk Orman Çiftliği'ne giden bir grup arkadaş, karın üzerine dut pekmezi dökerek, yedi. İlçe merkezinde kar kalmadığı için çiftliğe gittiklerini belirten Yavuz Türkoğlu, "Hem ilk baharı aratmayan havada at bindik hem de 'karlı pekmez' keyfi yaşadık" dedi.
Havanın ısınmaya başladığı Oltu'da, bir grup arkadaş, ilçe merkezinde kar kalmadığı için 'karlı pekmez' yemek amacıyla atlarıyla yola çıktı. 5 kilometre uzaklıktaki Atatürk Orman Çiftliği'ne ulaşan Oltulu arkadaşlar, yanlarında taşıdıkları dut pekmezini kara döktü. Karla pekmezi karıştıran arkadaşlar, kaşıklarıyla yemeye başladı. Tabiatın güzelliklerinden yararlanmak için bu etkinliği yapmaya karar verdiklerini anlatan Yavuz Türkoğlu, "Oltu'ya artık kar, bir dahaki kış sezonunda yağar. Biz de arkadaşlarla bu sezonun son günlerinde 'karlı pekmez' yemek için yollara düştük" diye konuştu.
Oltu'da rahvan atçılık yaptığını dile getiren Müslim Zengin ise "Çocukluktan beri babamızdan, dedemizden rahvan at görmüşüz. Devamlı onunla ilgilenmişiz. Şimdi de atları hamlıktan çıkarmak için atçılığa biraz daha önem vermek için bütün arkadaşları topladık. Atlarla güzel bir gezinti yaptık. Geldik şimdi, kar üzerinde pekmez ikram ettiler. Hem atlar hamdan çıkıyor hem de arkadaşlarla toplandık. Bunu ata sporu, diye daha ilerilere götürmeye çalışıyoruz" dedi.

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Atlarla 'karlı pekmez' yemeye gittilerAtlarla 'karlı pekmez' yemeye gittilerAtlarla 'karlı pekmez' yemeye gittilerAtlarla 'karlı pekmez' yemeye gittiler

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