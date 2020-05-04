Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi

29 Aralık 2019 tarihinde Ursa Major Takım Yıldızı bölgesinde keşfedilen ve 'Atlas' adı verilen kuyruklu yıldız, Antalya'da 2500 rakımda bulunan Bakırlıtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde görüntülendi. Atlas'a ait görüntüler, 27 Nisan'da T100 teleskobu ile elde edildi.

PARÇALANMAYA BAŞLADI

Gökbilimcilere göre, mayıs ayında dünyaya en yakın uzaklıktan geçecek olan Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın, Güneş'in de parıltısını kuvvetlendirmesiyle birlikte Ay kadar parlak görülmesi bekleniyor. Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'e doğru yaklaştığı ve parçalanmaya başladığını açıklayan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, “Parçalanmasının esas nedeni, Güneş'in çekim kuvvetiyle veya yakınından geçtiği gezegenlerin kütle çekim kuvvetiyle parçalara ayrılması, bölünmesi. Daha önce de böyle olaylar oldu, biliyoruz. Bu normal bir şey, fakat nispeten Güneş'e yakın bir geçiş yapıyor" dedi.

AMATÖR GÖKBİLİMCİLER İZLEYEBİLİR

Basit optik cihazlarla amatör gökbilimcilerin dahi, gökyüzündeki konumunu bulabilirse bunu izleyebileceğini belirten Prof. Dr. Özdemir, “Bu cismin şu andaki parlaklığı, insan gözüyle görülme sınırının biraz daha altında. İlginç bir kuyruklu yıldız olduğu için şu anda gökbilimi veya amatör gökbiliminde ilgi odağı. Biz de gözlemevinde görüntülerini aldık" dedi.