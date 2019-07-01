HABER

Atlasglobal, 8. Kabin Emniyet Grubu Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

Atlasglobal Hava Yolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye’de yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış işletmelerde görev yapan personellerin katıldığı 8.

Atlasglobal, 8. Kabin Emniyet Grubu Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

Atlasglobal Hava Yolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye’de yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış işletmelerde görev yapan personellerin katıldığı 8. Kabin Emniyet Grubu Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.
26-27-28 Haziran tarihlerinde Pullman İstanbul Hotel Convention Center’da yerli ve yabancı birçok hava yolu şirketinin katılımıyla gerçekleşen çalıştay, Atlasglobal Hava Yolları Genel Müdürü Sermed Temizkan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Temizkan, 8.’si gerçekleştirilen Kabin Emniyet Çalıştayı’na ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasına, 2017 yılı itibarıyla büyük fedakarlıklarla Kabin Emniyet Çalıştayı’nı kurup bu noktaya getiren İbrahim Yurdakul’a teşekkür ederek devam etti.
Hava yolları yöneticileri ve temsilcilerinin değerli fikirleri ve tecrübeleri ışığında Türk sivil havacılığının daha iyi ve daha verimli bir noktaya ulaşacağına inancının sonsuz olduğunu belirten Temizkan, Atlasglobal ailesi olarak bu anlamda her türlü destek ve imkanı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.
3 gün süren çalıştay süresince, kabin ekibi genel İngilizce dil yeterliliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sayfası kabin emniyet bölümü içeriği, insan kaçakçılığının tanınması ve müdahalesinde kabin ekibi eğitimi talimatı gibi pek çok konuda çalışmalar gerçekleştirildi. Aynı zamanda; ulusal seviyede ihtiyaç duyulan kabin ekibi, kabin emniyeti/güvenliği ve yolcu konularında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile paylaşımlarda bulunularak, kabin ve yolcu emniyetini ulusal seviyede arttırmak için gereklilikler tartışıldı.
Çalıştay sonunda, Atlasglobal Hava Yolları ekibi tarafından katılımcılara özel bir yarışma düzenlendi. Yarışma kapsamında, özel olarak hazırlanan sorulara doğru cevap vermeye çalışan misafirler, oldukça keyifli anlar yaşadı. Yarışma sonunda ise, en yüksek puan alan 2 kişiye çift kişilik Atlasglobal Business Class bileti hediye edildi.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Engelli çocukların havuzda yüzme hayalini gerçekleştiriyorlarEngelli çocukların havuzda yüzme hayalini gerçekleştiriyorlar
'Gizemli yol'a gelip, deneme yapıyorlar'Gizemli yol'a gelip, deneme yapıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemaliye’de kapı tokmaklarının sırrı

O ilçeye özel üretiliyordu! 120 yıl sonra ilk kez...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletiyle tek teker geçmişti! Emniyet duyurdu: Yakalandı

Emniyet duyurdu! Yakalandı

Son dakika! Yozgat'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!

Selfie çekerken kayalıklardan düşmüştü... Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Kayseri'de acı olay...

Avrupa sıcaktan kavruluyor

Avrupa sıcaktan kavruluyor

Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.