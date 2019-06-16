HABER

Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası charter seferlerine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

Almanya’nın seçkin turizm acentesi Eurostar ile geçtiğimiz günlerde bir charter anlaşması imzalayan Atlasglobal Hava Yolları, Düsseldorf-Zonguldak arasında charter seferlerine başladı.Anlaşma kapsamında26 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek olan uçuşlar, 15 Haziran’da başladı.

Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası charter seferlerine başladı

Almanya’nın seçkin turizm acentesi Eurostar ile geçtiğimiz günlerde bir charter anlaşması imzalayan Atlasglobal Hava Yolları, Düsseldorf-Zonguldak arasında charter seferlerine başladı.
Anlaşma kapsamında26 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek olan uçuşlar, 15 Haziran’da başladı. Düsseldorf-Zonguldak arasında haftanın iki günü planlanan uçuşların ilki, Atlasglobal Hava Yolları ekibi, Eurostar Genel Müdürü Nurettin Sarı, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel başta olmak üzere çok sayıda davetli ve basın mensubunun katıldığı bir kutlamayla gerçekleştirildi. Avrupa’nın en önemli finans merkezlerinden olan Düsseldorf ile Karadeniz’in siyah incisi Zonguldak arasında başlattığı charter uçuşların yanı sıra, İstanbul’dan Zonguldak’a direkt tarifeli seferleri de bulunan Atlasglobal Hava Yolları, iş adamlarının, öğrencilerin ve bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin ulaşım ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak.
İlk uçuş nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Atlasglobal Hava Yolları Avrupa Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Ayşe Mirza Mısırlı, gerçekleştirdikleri İstanbul-Zonguldak arası tarifeli seferler ve Zonguldak-Düsseldorf arası charter seferlerle yolculardan gelen yoğun talebi karşıladıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Başlattıkları uçuşlarla sadece Zonguldak’ın değil, bütün Batı Karadeniz Bölgesi’nin turizm açısından canlanacağını söyleyen Mısırlı, Düsseldorf’ta yaşayan ve bu bölgeye iş ziyaretlerinde bulunan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağladıklarını da dile getirdi.

Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası charter seferlerine başladı

Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası charter seferlerine başladı

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Fenerbahçe Başkanı Koç'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaretFenerbahçe Başkanı Koç'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
Babalar yarıştı, çocuklar izlediBabalar yarıştı, çocuklar izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak’ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay

Şehit askerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı, çok sayıda yaralı var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Marmara'da etkili olacak

Son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

Şırnak'taki operasyonda Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.