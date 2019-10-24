HABER

Atlasglobal Hava Yolları, yeni kabin üniformasıyla ilk kez uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

Havayolu sektörüne yenilikler kazandırmaya devam eden Atlasglobal Hava Yolları, tepeden tırnağa yenilediği kabin üniformasıyla ilk uçuşunu Belgrad’a gerçekleştirdi.Havayolu sektörüne örnek teşkil eden bir projeyle hayata geçirilen yeni kabin üniformalarını geçtiğimiz aylarda düzenlediği görkemli bir lansmanla tanıtan Atlasglobal Hava Yolları, yeni imajıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi.Dünyanın en saygın bağımsız havacılık araştırma şirketi Skytrax’in “4 Yıldızlı Havayolu” ödülünü alan ve Türkiye’nin tek 4 yıldızlı havayolu şirketi olan Atlasglobal, yeni kabin üniformasının tasarımı için alışılagelmiş yöntemlerin yerine, standartları yıkarak büyük bir projeye imza atmıştı.Atlasglobal, proje kapsamında #HackOurStyle sloganıyla Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’den seçilen 12 Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrencisi arasında 48 saat süren bir tasarım hackathon’u düzenlemişti.Hem havayolu hem de tekstil sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan tasarım hackathon’u sonunda ortaya çıkan tüm tasarımlar, farklı uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek birinci belirlenmişti.

Havayolu sektörüne yenilikler kazandırmaya devam eden Atlasglobal Hava Yolları, tepeden tırnağa yenilediği kabin üniformasıyla ilk uçuşunu Belgrad’a gerçekleştirdi.
Havayolu sektörüne örnek teşkil eden bir projeyle hayata geçirilen yeni kabin üniformalarını geçtiğimiz aylarda düzenlediği görkemli bir lansmanla tanıtan Atlasglobal Hava Yolları, yeni imajıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Dünyanın en saygın bağımsız havacılık araştırma şirketi Skytrax’in “4 Yıldızlı Havayolu” ödülünü alan ve Türkiye’nin tek 4 yıldızlı havayolu şirketi olan Atlasglobal, yeni kabin üniformasının tasarımı için alışılagelmiş yöntemlerin yerine, standartları yıkarak büyük bir projeye imza atmıştı.
Atlasglobal, proje kapsamında #HackOurStyle sloganıyla Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’den seçilen 12 Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrencisi arasında 48 saat süren bir tasarım hackathon’u düzenlemişti.
Hem havayolu hem de tekstil sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan tasarım hackathon’u sonunda ortaya çıkan tüm tasarımlar, farklı uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek birinci belirlenmişti. Birinci olan İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Yaren Eren’in tasarımlarını gerçeğe dönüştüren Atlasglobal, bu tasarımları yeni kabin üniforması olarak tanıtmıştı.
Yeni üniformalarla gerçekleştirilen ilk uçuşa katılan Atlasglobal Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, bir hayalle başlayan bu projeyi, büyük emeklerle gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yeni üniformayı “daha canlı, daha enerjik, daha coşkulu” olarak tanımladıklarını söyleyen Arşan, lansman uçuşuyla birlikte artık tüm uçuşlarında bu üniformaları kullanacaklarını açıkladı.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
40 yıl sonra duygulandıran buluşma40 yıl sonra duygulandıran buluşma
Tehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyorTehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 4 ton esrar ve 184 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütüne darbe!

Son dakika! Adalet Bakanı Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Son dakika! İstanbul'da sahte MİT'çi operasyonu

İstanbul'da sahte MİT'çi operasyonu

Belediye personelini taşıyordu! Ankara'da feci kaza

Belediye personelini taşıyordu! Ankara'da feci kaza

İzmir'de silahlı saldırı! 2 kardeş yaralandı

İzmir'de silahlı saldırı! 2 kardeş yaralandı

Firari eski Patnos Belediye Başkanı HDP'li Yusuf Yılmaz yakalandı

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.