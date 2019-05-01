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Atlasglobal Havayolları İstanbul-Zonguldak arası direkt uçuşlarına başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Atlasglobal Havayolları, 15 Haziran ve 26 Ekim tarihleri arasında İstanbul’dan Karadeniz’in siyah incisi Zonguldak’a direkt seferler düzenleyeceğini açıkladı.

Atlasglobal Havayolları İstanbul-Zonguldak arası direkt uçuşlarına başlıyor

Atlasglobal Havayolları, 15 Haziran ve 26 Ekim tarihleri arasında İstanbul’dan Karadeniz’in siyah incisi Zonguldak’a direkt seferler düzenleyeceğini açıkladı. İstanbul-Zonguldak arasında uçuş gerçekleştirecek tek havayolu olan Atlasglobal’in bu hat için biletleri satışa açıldı.
Kalite odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye’nin lider havayolu şirketleri arasında yer alan Atlasglobal Havayolları, yolcularından gelen yoğun talep doğrultusunda İstanbul’dan Batı Karadeniz’in en önemli kentlerinden biri olan Zonguldak’a direkt seferler başlatıyor.
İstanbul-Zonguldak arasında 15 Haziran 2019 tarihinde başlayacak ve 26 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek direkt seferler, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin önemli liman kentlerinden biri olan Zonguldak’a İstanbul’dan direkt seferler başlatan şirket, iş insanlarının, öğrencilerin ve bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin ulaşım ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak.
Atlasglobal Havayolları’nın Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan yaptığı açıklamada, yolculardan gelen yoğun talebi karşılayabildikleri ve Türkiye’nin İstanbul’dan Zonguldak’a uçan tek havayolu oldukları için mutlu olduklarını belirtti. Arşan, gerçekleştirdikleri İstanbul-Zonguldak arası seferlerle sadece bu kentin değil, bütün Batı Karadeniz Bölgesi’nin turizm açısından canlanacağını sözlerine ekledi.

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