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Atlasglobal Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 22:02 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlasglobal Havayolları’nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlasglobal Havayolları’nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlasglobal Havayolları’nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlasglobal Havayolları’nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı. Açıklamada, "Atlasglobal Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmuştur. Yolcuların mağduriyetine ilişkin hususları 15 Aralık itibarı ile tespit ederek telafi edeceğini ifade etmiştir. Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır" denildi.

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