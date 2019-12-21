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Atlasglobal tarifeli uçuşlarına yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:11 | Son Güncelleme

Uçuşlarını geçici olarak durduran Atlasglobal Havayolları, tarifeli uçuşlarına yeniden başladı.

Enver ALAS - İSTANBUL (DHA) Uçuşlarını geçici olarak durduran Atlasglobal Havayolları, tarifeli uçuşlarına yeniden başladı. 26 gün aradan sonra Atlasglobal Havayolları'nın ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleşti.
Atlasglobal Havayolları, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada yeniden yapılanma süreci nedeniyle uçuşlarını 21 Aralık'a kadar geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Bu süreçte çalışanlar izne çıkarılırken, uçuşu gerçekleştirilemeyen yolculardan satın aldıkları biletleriyle ilgili iade ve değişiklik taleplerine yönelik işlemlerin yapılacağı duyurulmuştu.

ATLASGLOBAL HAVAYOLLARI: YENİDEN GÖKLERDEYİZ
Havayolu şirketi, 26 gün aradan sonra tarifeli seferlerine yeniden başladı. Atlasglobal Havayolları'nın bugün ilk uçuşunu, KK2001 seferiyle İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleştirdi. Londra'nın dışında Atlasglobal'in bugün dış hatlarda Amsterdam, Tel-Aviv, Bağdat, Tahran ile iç hatlarda Antalya'ya olmak üzere karşılıklı 12 seferi var. Öte yandan uçuşların başlamasına ilişkin Atlasglobal Havayolları'nın twitter hesabından da "Yeniden göklerdeyiz" paylaşımı yapıldı.

"ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN"
Atlasglobal'in yeniden uçuşlara başlaması yolcularını memnun etti. 11.15'teki ilk sefer ile Londra'ya giden yolculardan Dilaver Sağlam basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Daha önce Atlasglobal ile uçtuk. Ama bir talihsizlik oldu. Ben biletimi 21'ine almıştım. Tesadüf ilk uçak da bizimkiymiş. Bileti düne alsak uçamayacaktık. Kısmet, bugüne aldık. Ülkeye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Emel Ulu ise "Atlasglobal güvenle kullandığımız bir havayolu. Kalbi olarak diliyorum ki yakın zamanda toparlanırlar ve yolcularını güzel bir şekilde seyahatlerine devam ettirirler. Yurt dışında kızım var. Onun yanına gidiyorum. Şansım yardım etti ve bugün uçabiliyorum" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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