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AtlasGlobal uçuşları 21 Aralık'ta yeniden başlıyor

16.12.2019 23:31 | Son Güncelleme

AtlasGlobal Havayolları, ekonomik nedenlerle 26 Kasım'da durdurdukları uçuşlarının 21 Aralık'ta yeniden başlayacağını duyurdu. AtlasGlobal'in internet sitesinden yapılan açıklamada, rezervasyon portalının yeniden hizmete açıldığı ve 26 Kasım

AtlasGlobal uçuşları 21 Aralık'ta yeniden başlıyor

AtlasGlobal Havayolları, ekonomik nedenlerle 26 Kasım'da durdurdukları uçuşlarının 21 Aralık'ta yeniden başlayacağını duyurdu.

AtlasGlobal'in internet sitesinden yapılan açıklamada, rezervasyon portalının yeniden hizmete açıldığı ve 26 Kasım - 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açığa alındığı belirtildi.

Havayolları şirketi açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik talepleri için yolcuların doğrudan biletlerini satın aldıkları acente veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numasıyla birlikte iletişime geçebileceklerini bildirdi.

AtlasGlobal'in açıklamasına göre, açığa alınan biletlerle ilgili işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacak.

Firma 26 Kasım'da iş ortaklarına gönderdiği mesajda "Yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır. Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz" demişti.

Firma çalışanlarına attığı mesajda da, nöbetçi personel haricindeki tüm çalışanların 16 Aralık Pazartesi tarihine kadar 'izinli' sayılacağını belirtmişti.

AtlasGlobal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'a ait.

AtlasGlobal ne zaman kuruldu?

Merkezi İstanbul'da bulunan Atlasglobal, önceki adıyla Atlasjet havayolu şirketi, 2001'de Öger Holding tarafından kuruldu. İç ve dış hatlarda yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere ruhsatı bulunan Atlasglobal, ilk uçuşunu 1 Haziran 2001 tarihinde gerçekleştirmişti. 2015'te de adını değiştirdi.

Şirketin, 30 Kasım 2007'de Atatürk Havalimanı'ndan Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na uçan McDonnel Douglas MD-83 tipi uçağı düşmüş, uçaktaki 50 yolcu ve 7 mürettebat hayatını kaybetmişti. Uçakta 6 bilim insanı bulunuyordu.

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