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Atlasglobal’den 23 Haziran seçimi için ücretsiz bilet değiştirme ve iade hakkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

Atlasglobal Havayolları, 23 Haziran 2019’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak amacıyla seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen yolcularına ücretsiz bilet değiştirme ve iade hakkı veriyor.Biletlerinde değişiklik yapmak ya da iade etmek isteyen yolcular, Atlasglobal çağrı merkezini arayarak (0850 222 00) veya biletlerini satın aldıkları acentelerden işlemlerini gerçekleştirebilecek.Uçuşları 23 Haziran 2019 gününün 7 gün öncesi ve sonrasında olan Atlasglobal yolcuları aşağıdaki kriterler doğrultusunda bilet değişim ve iade hakkından yararlanabilecek:"6 Mayıs 2019’dan önce alınmış İstanbul varışlı ve kalkışlı biletler için geçerlidir.23 Haziran 2019’un 7 gün sonrası ve 7 gün öncesi uçuşlar için, aynı kabinde (Ekonomiplus ise yine Ekonomiplus, Business Class ise Business Class olacak şekilde) olmak şartıyla ve müsaitlik durumuna göre cezasız, sınıf farksız değişiklik ve iptal yapılacaktır.Değişiklik bir defaya mahsus aynı parkura olmak şartıyla yapılır.İBB Başkanlığı seçiminde oy kullanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için geçerlidir.Bilet değişikliği başvurularının 14 Mayıs’a kadar yapılması gerekmektedir.

Atlasglobal Havayolları, 23 Haziran 2019’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak amacıyla seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen yolcularına ücretsiz bilet değiştirme ve iade hakkı veriyor.
Biletlerinde değişiklik yapmak ya da iade etmek isteyen yolcular, Atlasglobal çağrı merkezini arayarak (0850 222 00) veya biletlerini satın aldıkları acentelerden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Uçuşları 23 Haziran 2019 gününün 7 gün öncesi ve sonrasında olan Atlasglobal yolcuları aşağıdaki kriterler doğrultusunda bilet değişim ve iade hakkından yararlanabilecek:
"6 Mayıs 2019’dan önce alınmış İstanbul varışlı ve kalkışlı biletler için geçerlidir.
23 Haziran 2019’un 7 gün sonrası ve 7 gün öncesi uçuşlar için, aynı kabinde (Ekonomiplus ise yine Ekonomiplus, Business Class ise Business Class olacak şekilde) olmak şartıyla ve müsaitlik durumuna göre cezasız, sınıf farksız değişiklik ve iptal yapılacaktır.
Değişiklik bir defaya mahsus aynı parkura olmak şartıyla yapılır.
İBB Başkanlığı seçiminde oy kullanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için geçerlidir.
Bilet değişikliği başvurularının 14 Mayıs’a kadar yapılması gerekmektedir. 14 Mayıs ve sonrası başvuran yolcular için bilet kuralları geçerlidir."

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