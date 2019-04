Atlasglobal’den bir ilke imza

Kurulduğu günden bu yana havayolu sektörüne yenilikler kazandırma vizyonuyla hareket eden Türkiye’nin Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilmiş tek havayolu şirketi Atlasglobal Havayolları, beklenen yeni kabin üniformasını düzenlediği tanıtım gecesi ile izleyicilere sundu.

Hyatt Centric, Levent’te gerçekleşen davetin yüzü Best Model of The World Birincisi Iman Casablanca oldu. Havayolu sektörüne örnek teşkil eden bir projeyle hayata geçirilen yeni kabin üniforması, Atlasglobal hosteslerinin ve Iman Casablaca’nın boy gösterdiği defileyle beğeniye sunuldu. Ünlülerin yoğun ilgi gösterdiği davete Yasemin Özilhan, Aslı Şen, Pınar Hotiç ve Merve Toy gibi isimlerde katıldı.

“Türkiye’de de 4 yıldıza sahip tek havayoluyuz”

Atlasglobal olarak standartları yıkan yepyeni bir yönteme başvurduk diyerek konuşmasına başlayan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, “Bayrağımızı dünyanın her yerine taşıma prensibiyle ve iyi bir imajla misafirlerimizin karşısına çıkıyoruz. Misafir memnuniyetini, yolcu sadakatini ve hizmet standartlarını ön plana çıkartıyoruz. Dünyanın havacılık araştırma şirketi Skytrax bizi 4 yıldızla değerlendirdi. Türkiye’de de 4 yıldıza sahip tek havayoluyuz. Buda bize daha büyük bir sorumluluk getiriyor. Bunu korumak zorundayız.

Misafirlerimiz ile ilk sıcak temas kurduğumuz yer uçağın girişi kabinimiz. Misafirlerimiz ile ilk imaj tanışması da kabin memurlarımızın taşıdıkları üniforma. Bu nedenle havayolları için üniformanın ayrı bir önemi var” dedi.

“Türk gençlerinin önünü açarak yapacağız dedik”

Havayolları belli bir aralıklarla üniformalarını yeniler, bu bir imaj tazelemedir diyen Ersoy, “Dünyadaki birçok başarılı havayolu bunu ünlü modacılar ile iş birliği yaparak tasarlıyor. Biz bu sene bir ezber bozmak istedik. Türk gencinin hayallerine, hayal gücüne ve tasarım dehasına inanıyoruz ve bunu Türk gençlerinin önünü açarak yapacağız dedik. Farklı bir yol izledik. Uluslararası tasarımcıları bir kenara bıraktık ve ülkemizin güzide iki üniversitesi ile iş birliği yaptık. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bu okullarda Moda ve Tasarım bölümlerinde okuyan en başarılı 12 öğrenciyi istedik. Onlar ile bir araya geldik ve onlara dinamiğimizi, gençliğimizi, idealimizi ve ilkleri yapma arzumuzu anlattık. Bunun sonunda da bizi temsil edebilecek üniformaları tasarlamalarını istedik. Ortaya çıkan tasarımların ardından sektörün önde gelen modacı ve tasarımcılarından oluşan jürimiz ile en iyi üniformayı seçtik” dedi.

“Böyle bir projede yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum”

Sunulan tasarımlar arasında birinci olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı 3’üncü sınıf öğrencisi Yaren Eren, “Böyle bir projede yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Her şey yarışma ile başladı. Yarışmada verilen bilgiler doğrultusunda bizden Atlasglobal kimliğine uygun bir tasarım yapmamız beklendi. Hem uçuş ekibinin fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hem de Atlasglobal’i daha güzel temsil edecek şekilde bir tasarım yapmamız beklendi. Bunun sonunda da benim tasarımlarım seçildi. Çok çalıştım, çok uykusuz gecelerim oldu. Ama bunu çok keyif alarak yaptım. Bugün burada da sizlere sunmaktan da büyük gurur duyuyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.