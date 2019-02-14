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Atletico Madrid'de çocuklara cinsel tacize karşı iç soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:17 | Son Güncelleme

İspanyol Kulübü, geçmişte çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan altyapı okulunun kurucularından Manuel Brinas'ın kulüple tüm bağlarını kesti - Atletico Madrid, çocuklara karşı cinsel taciz iddialarıyla ilgili iç soruşturma başlattı

MADRİD (AA) - İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, geçmişte çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan futbol altyapı okulunun kurucularından Manuel Brinas'ın kulüple olan tüm bağlarını keserken, cinsel taciz iddialarına ilişkin iç soruşturma başlattı.

Atletico Madrid Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçmişte Madrid'de görev yaptığı bir okulda çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan 88 yaşındaki Brinas'ın kulüple tüm bağlarının kesildiği bildirildi.

İspanyol kulübü ayrıca, 1970'li yıllarda olduğu belirlenen cinsel taciz olaylarının şimdiye kadar kulüple bağlantısının çıkmamasına rağmen Brinas'ın görev yaptığı yıllara ilişkin kulüp içi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Atletico Madrid'in açıklamasında, "Bu tip hareketleri şiddetle kınıyoruz ve bu çok ciddi olaylar karşısındaki tam kararlılığımızı gösteriyoruz. Bizler şok içindeyiz çünkü Manuel Brinas'ın kulübümüzün altyapısında çalıştığı dönemlerde bu konulara ilişkin en ufak şüphe taşıyacak bir olay olmamıştır. Tam tersine, kamuoyunun da bildiği gibi Atletico Madrid'in içinde ve dışında çok saygı duyulan biri olmuştur." denildi.

İspanya'nın El Pais gazetesi, 1973 ve 1975 yıllarında Manuel Brinas tarafından cinsel tacize uğrayan ve o dönemde reşit olmayan iki kişiyle yapılan röportajı dün ve bugün yayımlamıştı.

Atletico Madrid'in sembol isimlerinden Fernando Torres'i keşfeden futbol adamı olarak bilinen Manuel Brinas, son olarak 29 Ocak'ta Alvaro Morata'nın transferi dolayısıyla Wanda Metropolitana Stadı'nda yapılan basın toplantısına katılmış, kulüp başkanı Enrique Cerezo ve İspanyol futbolcuyla foto muhabirlerine poz vermişti.

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