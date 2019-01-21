HABER

Atletizmci öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 11:45 | Son Güncelleme

AKSARAY'da atletizm turnuvasından dönen lise öğrencilerini taşıyan minibüsle başka bir minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci, 21 kişi yaralandı.

Atletizmci öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da atletizm turnuvasından dönen lise öğrencilerini taşıyan minibüsle başka bir minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci, 21 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu'nun 56'ncı kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Ali Harzem 41 MA 0032 plakalı minibüsüyle, lise öğrencilerini taşıyan Tuncer Çınar (63) yönetimindeki 27 ACB 281 plakalı minibüsü sollamak istedi. Harzem direksiyon kontrolünü yitirince, aracı Çınar'ın minibüsüne çarptı. Çarpışma sonucu iki minibüs de şarampole devrildi. Kazada, İstanbul'daki atletizm turnuvasından Gaziantep'e dönen 17 lise öğrencisi ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan öğrenci kafilesi sorumlusu Yusuf Pürçek, "Sporcu kafilesi olarak İstanbul'dan çıktık Gaziantep'e gidiyorduk. Gelirken soldan giden araç bir anda sağa doğru direksiyonu kırdı. Bizim şoför de ona çarpmamak için direksiyonu kırınca yandan çarpıştık ve şarampole devrildik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Atletizmci öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralıAtletizmci öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralıAtletizmci öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralı

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Bolu'da 4 FETÖ şüphelisi adliyedeBolu'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.