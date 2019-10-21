Atlı cirit gösterisi yapılan düğünde, sünnet çocuğunu deveye bindirip konvoy yaptılar

Isparta’da Türklük ve Yörüklük geleneklerini yaşatmak adına sünnet düğününde atlı cirit gösterileri ile atlı ve develi konvoy düzenleyen düğün sahipleri, davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Düğüne gelen aileler ve çocukları, düğün evinin yanında oluşturulan arazide cirit gösterilerini izlerken dileyenler de Yörükler Derneğine ait deveye binerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenledikleri sünnet düğünü töreniyle Uşak ve farklı illerden gelen çok sayıda atlı grubu ağırladıklarını kaydederek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan düğün sahibi Hüseyin Çelik, “Isparta Kayı köyünde yaşıyorum. Düğünümüzde, eski gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalıştık. Cirit gösterilerimiz oldu, eski gelenek ve göreneklerimizdeki gibi konvoy ve yemeğimiz oldu. Sünnet çocuğumuzu deveyle gezdirdik. Bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

"Türklük ve Yörüklük gelenekleriyle değişik bir düğün organizasyonu yapmaya çalıştık"

Kentte farklı ve değişik bir düğün organizasyonu yapma isteğiyle yola çıktıklarını dile getiren sünnet çocuğunun dayısı Şükrü Aksu ise "Uşak’taki Dostlar Atlı Cirit Grubu’ndan Uğur Bey ve arkadaşları 10 tane atla birlikte Isparta’ya geldiler. Burada hem bizleri, hem de misafirlerimizi şereflendirdiler, bizleri çok mutlu ettiler. Değişik bir düğün organizasyonu yapmaya çalıştık. İnşallah, yapmışızdır ve insanları mutlu etmişizdir. Artık insanlar şehir hayatından bıkmış bir şekilde, çocuklar ve yaşlılar da burada değişik duygular tattılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah, başka bir düğünümüzde de böyle organizasyonlar yaparız. Yörük dernekleri adına devesiyle buraya gelen Çetin Beye de desteklerinden dolayı, Türklük ve Yörüklük geleneklerini bizlere yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.