Atlı ciritçilerden çocuk istismarıyla mücadeleye destek

Erzurum'un atlı cirit takımlarından Korkut Ata Atlı Spor Kulübü sporcuları, bileklerine ve atlara mavi kurdele takarak "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına destek oldu.

Aziziye ilçesinde bulunan kulüp sporcuları, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum Temsilciliği üyelerini ağırladı.

Derneğin yurt genelinde başlattığı "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına katılan atlı cirit kulübü başkan, sporcu ve üyeleri, sol bileklerine kurdele takarak farkındalık oluşturdu.

UCİM Erzurum Temsilcisi Avukat Ayşegül Aydoğan, ziyarette etkinliğin amacını anlattı.

Kulüp üyelerine çocuk istismarı gibi bir hassas konuda farkındalık yaratmak için verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Aydoğan, şöyle konuştu:

"Bu ülke topraklarında yaşayan herkesin çocuk istismarıyla mücadelede taşın altına elini koyması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Ata sporumuz atlı cirit geleneğini Erzurum'da yaşatmaya çalışan Korkut Ata Atlı Spor Kulübünün farkındalık haftası kapsamında düzenlenen mavi kurdele kampanyasına destek vermelerinin tüm spor kulüplerine örnek olması gerekiyor."