Atlı Dayanıklılık Yarışmalarına yüksek katılım

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen 2019 Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonasına son yılların en yüksek katılımı gerçekleşti.

2019 Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası kapsamında gerçekleşen 6 etabın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu tesislerinde düzenlenen ödül törenine ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Mahmudiye Kaymakamı Salih Sak, Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Yıldıray Çil, Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (MAYAD) Başkanı Yener Kaya’nın yanı sıra pek çok isim katıldı. Programa İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Isparta, Burdur, Nevşehir gibi illerden 13 atlı spor kulübüne ait yaklaşık 54 at ve 36 sporcu katıldı.

Yapılan şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, şunları söyledi:

“Bugün yaptığımız Atlı Dayanıklılık branşı Türkiye Şampiyonası. Bizim 4 tane branşımız var. Engel atlama, at terbiyesi, atlı dayanıklılık ve engelli araziden oluşan atlı dayanıklılıktan oluşan karışık bir yarışma. Bunların içinde en hızlı gelişen atlı dayanıklılık. Bize de en uygun olan branşımız. Bu branşta kullanılan at, Safkan Arap atı veya yerli atlar. Dolayısıyla bizim memleketimizde yetişen atlar. Diğer branşlarda ki atları ithal ediyoruz. Ülkemiz de yetişmiyor. Atlı Dayanıklılık branşı hızlı gelişiyor. Bu yıl Avrupa şampiyonasına da bir takım olarak katılacağız.”

Miraj Atlı Spor Kulübü sporcuları yarışmada 80 kilometrede birincilik ve ikinciliği paylaştı.

Şampiyonada 80 kilometrede şampiyon olan 17 yaşındaki Berk Önen ise yarışın zor geçtiğini söyledi. Rakipleri ile iyi anlaşmaya çalıştıklarını belirten genç sporcu Önen, “Atlarımıza çok iyi baktık. Birinci olduk. Bazı yerlerde korktum. Atımdan düşme tehlikesi de yaşadım. Hedefim milli takım ile yurt dışında yarışmak. Takım olarak yarıştığımız için birbirimize yardım ediyoruz” dedi.

Şampiyonda 80 kilometrede ikinci olan 16 yaşındaki İsmail Sekba, “Zorlu bir yarıştı. Kazanan kazanmayan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sıcağın altında atla 80 kilometre gitmek söylendiği kadar kolay değil. Başarı ile geçip, ikinci olduk” diye konuştu.

Yarışmalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.