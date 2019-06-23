Atlı jandarma birlikleri Kemer'de göreve başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesi sahillerinde ve ören yerlerinde devriye gezerek güvenliği sağlayacak atlı jandarma timi göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden Kemer'e gelen atlı jandarma timi göreve başladı. 'Prens', 'Tayga' ve 'Fora' adlı 3 at, astsubay ve jandarma uzman çavuştan oluşan iki binici ve at bakıcısı bir erle yaz mevsiminde günün belli saatlerinde ilçedeki sahillerde ve ören yerlerinde devriye geziyor. Beldibi Mahallesi'ndeki plajlarda atlı jandarma timini gören tatilciler ve turistler, atların yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

'ATLARIN BURADA OLMASI ÇOK GÜZEL'

Ailesiyle plaja gelen öğrenci Aylin Çelik (15), "Bence atların burada olması çok güzel bir uygulama olmuş. Turistlerin de dikkatini çekiyor. Güvenlik açısından herhangi bir şey olduğunda müdahale edebilirler" dedi. Çisem Su Köklüağaç (9), "Bence çok güzel bir uygulama. Güvenlik olarak da güzel. Ben bütün hayvanları sevdiğim için bence güzel" diye konuştu.

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