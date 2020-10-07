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Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Kapadokya’nın giriş kapısı olan Aksaray’da büyüleyen görüntüsüyle dünyanın en büyük en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi’nde atlı jandarma timleri göreve başladı.Kapadokya’nın girişi olan Aksaray sınırları içerisinde yer alan Ihlara Vadisi’nde ziyaretçilerin güvenliği amaçlı atlı jandarma timleri göreve başladı.

Kapadokya’nın giriş kapısı olan Aksaray’da büyüleyen görüntüsüyle dünyanın en büyük en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi’nde atlı jandarma timleri göreve başladı.
Kapadokya’nın girişi olan Aksaray sınırları içerisinde yer alan Ihlara Vadisi’nde ziyaretçilerin güvenliği amaçlı atlı jandarma timleri göreve başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi’nde göreve başlayan atlı jandarma timleri Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) emrinden, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildi. Atlı jandarma timleri motorlu araçların giremediği vadi içerisinde gün boyu hem devriye atıyor hem de ziyaretçilere bilgilendirme yapıyor. Özel eğitimli atlarla vadide görev yapan jandarma personeline turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

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