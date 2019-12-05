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Atlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan gölde, yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızakla drift heyecanı yaşıyor.

Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan gölde, yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızakla drift heyecanı yaşıyor. Turistler, gölde atlı kızakla drift yapmanın muhteşem bir zevk olduğunu söyledi.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki 123 kilometrelik alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan kıyı kesiminde atlı kızaklarla yapılan tur ilgi görüyor. Köyün gençleri, turistleri kişi başı 10 dakikası 25 lira karşılığında atlı kızaklarla donan gölün üzerinde ve çevresinde gezdiriyor. Duran Taşdemir ise atlı kızağı ile gölün buz tutan yüzeyinde drift yapıyor. Adrenalin tutkunu müşterilerinin isteği üzerine drift yaptığını belirten Taşdemir, "Çıldır Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu. Orta kısmı da bir aya kalmaz buzlanır. Buz tutan gölde otomobille olduğu gibi atlı kızakla drift yapıyoruz. Dört nala sürdüğümüz atı aniden sağa veya sola çevirince kızak bir anda olduğu yerde dönüyor. Muhteşem bir duygu. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler atlı kızak keyfinin yanında adrenalin artırmak için drift de yapmamazı istiyor" diye konuştu.

Doğu Ekspres ile geldikleri Kars'ta ani harabeleri ile birlikte şehrin turistik yerlerini gezdiklerini söyleyen Zerrin Aslantaş, Çıldır Gölü'ne hayran kaldığını söyledi. Yüzeyi buz tutan gölde atlı kızakla gezintinin heyecanlı olduğunu belirten Aslantaş, "Buraya Mersin'den geliyorum. Ankara'dan trene bindik. Zaten trenle başlayan heyecanlı yolculuğumuz Çıldır Gölü'nde de devam etti. Gölü donduran bir soğuk var, ama etkilenmiyorsunuz. Herkesin buraları gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

Ablası ile birlikte geldiği Çıldır Gölü'nü görmese bile o heyecanı yaşadığını söyleyen görme engelli İsmail Aslantaş ise "Ablam gördüklerini anlatınca o duyguyu ben de yaşıyorum. Gölün buz tutan yüzeyinde yürümek ve atlı kızakla gezmek muhteşem bir duygu" diye konuştu.

Gölde atlı kızak keyfinden sonra tatilciler, hemen kıyıdaki restoranda pişirilen yöreye has sarı balıklardan yiyerek günü tamamlıyor.

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