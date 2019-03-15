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Atlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buz tutan gölde atlı kızağı ile drift atan Ozan Karataş, tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Atlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift attı

Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buz tutan gölde atlı kızağı ile drift atan Ozan Karataş, tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Turistlerin isteği üzerine atılan driftlerde yaşanan küçük kazalar ise kaçınılmaz oluyor.
Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı buz tutunca atlı kızaklarlarla yapılan tur yoğun ilgi görüyor. Köyün gençleri, turistleri kişi başı 25 lira karşılığında atlı kızaklarla donan gölün üzerinde ve çevresinde gezdiriyor. Ozan Karataş ise atlı kızağı ile adeta gölün buz tutan yüzeyinde drift tarak şov yapıyor. Bazen müşterilerin isteği üzerine atılan driftlerde yaşanan küçük kazalar ise kaçınılmaz oluyor. Adrenalini seven müşterileri ya da tek olduğunda bu zorlu hareketi şov amaçlı yaptığını belirten Karataş, "Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde otomobiller drift yapıyordu. Ben de bunu atlı kızağımla denedim. Dört nala sürdüğüm atı aniden sağa veya sola çevirince kızak bir anda olduğu yerde otomobil gibi dönüyor. Muhteşem bir duygu. Buraya gelenler atlı kızak keyfinin yanında adrenalin artırmak için drift de atmamı istiyor. Onları kıramıyorum. Driftin sadece otomobille değil kızakla da atıldığını gösteriyorum. Bunu ilk yapan da ben oldum" diye konuştu.
Doğu Ekspres ile geldikleri Kars'ta şehrin turistik yerlerini gezdiklerini söyleyen Berk Sönmez de, atlı kızakla driftin inanılmaz zevkli olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Atlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift attıAtlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift attıAtlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift attıAtlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift attı

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