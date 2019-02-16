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Atlı kızaklar geçim kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:58 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde atlı kızaklar yöredeki gençlerin geçim kaynağı haline geldi.

Atlı kızaklar geçim kaynağı oldu

Suat İNCEDERE / ÇILDIR, (ARDAHAN), (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde atlı kızaklar yöredeki gençlerin geçim kaynağı haline geldi. Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde turistleri atlı kızakla gezdiren Ozan Karataş (22), ailesinin geçimini bu yolla sağladığını söyledi.
123 kilometrekarelik yüzeyi yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz tabakası ile kaplanan Çıldır Gölü, kış aylarında atlı kızaklara ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği gölde turlar düzenleyen 12 atlı kızak, özellikle gençlerin de geçim kapısı haline geldi. Belirli bir ücret karşılığında yerli ve yabancı turistleri atlı kızakla gezdiren Ozan Karataş, hobi olarak başladığı işi meslek haline getirdiğini belirtti. Geçmişte atalarının ulaşım aracı olarak kullandıkları atlı kızakların artık turizm sektörünün hizmetinde olduğunu ifade eden Karataş, ailesinin geçimini bu yolla sağladığını anlattı. Atlarını çok sevdiğini söyleyen Karataş, "Atlarımı ve yaptığım işi çok seviyorum. Atlarıma bir çocuk gibi bakıyorum. Buz üstünde atlarımla birlikte para kazanıyorum, eğer genç arkadaşlar bu işi yapmak istiyorsa önce iyi at alsınlar, gelen insanlara güzel hizmet versinler. Atlı kızak işini layıkıyla yapsınlar. Böylelikle bu aktiviteyi hem çoğaltsınlar, hem de para kazansınlar" dedi. Karataş, ayrıca bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni 'atlı kızak' yarışmasında birinciliği alarak altın madalya kazandı.
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Atlı kızaklar geçim kaynağı olduAtlı kızaklar geçim kaynağı olduAtlı kızaklar geçim kaynağı olduAtlı kızaklar geçim kaynağı oldu

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