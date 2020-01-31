Atlı milis kuvvetleri Türk bayrağı ile davul zurna eşliğinde tur attı

Oltu Şura Hükümeti belgeselinin çekimleri tamamlandı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından Atlı milis kuvvetleri Oltu ilçe merkezinde Türk bayrağı ile davul zurna eşliğinde tur attı.

Oltu Kaymakamlığı proje ofisi tarafından hazırlanan ve TRT’ye sunulan projeyle birlikte çekimleri için harekete geçilen Oltu Şura Hükümeti belgeselinin Oltu’daki çekimleri tamamlandı.

Topkaynak Mahallesi İlkokulu binası kullanılarak yaklaşık 20 günlük bir çalışma sonrası çekimleri başarıyla tamamlanan belgeselde teknik ekibinden oyuncularına kadar yaklaşık 150 kişi emek verdi.

Yönetmenliğini Hilal Yumuk’un, görüntü yönetmenliğini Cihangir Aydoğan’ın ve metin yazarlığını ise Oltulu şair Bülent Tokgöz’ün yaptığı Oltu Şura Hükümeti belgeseli için TRT ekibi büyük emek harcadı. Belgeselin çekilmesinde başrol oynayan ve bu belgeseli çok önemsediği de bilinen TRT Genel Müdür Müşaviri Oltulu Nizam Şahin ise, Ankara’dan gelerek 3 gün boyunca belgesel setini ziyaret etti ve çalışmaları yakından izledi.

Oltu Belediyesi seferber oldu

Oltu Şura Hükümeti belgeseli çekimlerinin Topkaynak Mahallesi’nde olması sebebiyle ulaşım, yemek, çeşitli teknik malzeme vb. ihtiyaçların karşılanması konusunda çekimlerin yapıldığı her gün ekiple yakından ilgilenen Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, herhangi bir aksaklık olmaması adına süreci büyük bir titizlikle yürüttü ve zaman zaman çekimlerin yapıldığı Topkaynak Mahallesi’ne ziyaretlerde bulundu.

25 Mart’ta galası yapılacak

Çekimlerin tamamlanmasının ardından Ankara’ya dönen ekip, elde edilen görüntüler üzerinde yaklaşık 2 aylık bir çalışma yapacak ve belgeseli 25 Mart tarihine yetiştirecek. Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesi işbirliğiyle özel bir çalışma yürütülerek 25 Mart Oltu’nun Kurtuluşu Şenlikleri’nde belgeselin ilk kez gösterimi yapılacak.

Bu arada çalışmalarını tamamlayan çekim ekibi, ilçedeki tarihi yerleri gezerek Oltu Kaymakamı Şenol Turan ve Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’ya makamlarında nezaket ziyaretinde bulundu.

Çekimler sonrası Atlı milis kuvvetleri Oltu ilçe merkezinde Türk bayrağı ile davul zurna eşliğinde tur attı. Konvoy vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ekip, son gün Oltu’nun tarihi yerlerini gezdikten sonra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’nın ekibe verdiği sabah kahvaltısının ardından ilçeden ayrıldı.

