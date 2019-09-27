HABER

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye’de bir üniversite ilk defa atlı okçuluğu seçmeli ders olarak vermeye başladı.Bursa Teknik Üniversitesi, Türklerin tarihinde büyük öneme sahip olan, bir çok ülkeyi fetih etmesini sağlayan at ve oku seçmeli ders olarak vermeye başladı.

Türkiye’de bir üniversite ilk defa atlı okçuluğu seçmeli ders olarak vermeye başladı.
Bursa Teknik Üniversitesi, Türklerin tarihinde büyük öneme sahip olan, bir çok ülkeyi fetih etmesini sağlayan at ve oku seçmeli ders olarak vermeye başladı. Bununla birlikte Türkiye’de bir üniversite ilk defa atlı okçuluğu seçmeli ders olarak vermeye başlamış oldu.
Bursa Teknik Üniversitesi’nde atlı okçuluk bölümünü seçen öğrenciler ilk derslerini gördü. İlk ders sınıfta yoklamayla başlayıp atın ve okun tarihteki önemiyle devam etti. Daha sonra üniversite bahçesinde bulunan alanda ata binen öğrenciler, ok atarak ata sporunu öğrenmeye çalıştı. Haftada bir gün verilecek olan dersi seçen öğrencilerin oldukça heyecanlı olduğu görüldü.
Bursa Teknik Üniversitesi’nde atlı okçuluk derslerini ise atlı okçuluk ustası Orhan Parla veriyor. Parla, bu bölümü seçen öğrenciler at binmeyi, ok atmayı, yay germeyi ve ok yapmayı öğrenecek.
Orhan Parla, “Bursa Teknik Üniversitesi’nde rektörümüz bir çalışma başlattı. Geleneksel atlı Türk okçuluğunu müfredata soktuk. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı döneminde atlı okçuluk derslerine başladık. Bugün ilk dersimizi yaptık. Öğrencilerimize atlı okçuluğun tarihi, Türklerde atlı okçuluğun yeri, okçulukla ilgili malzemeleri anlatıp iyi bir sporcu yetiştirmeye çalışacağız. Öğrenciler ok yapmayı ve atmayı öğrenip malzemeleri tanıyacaklar. Atın beslenmesi ve bakımını öğrenecekler. Burada eğitim gören öğrenciler yıl sonunda ata binmeyi öğrenip ok atabilecekler. Üniversitemizde öğrenim gören her öğrenci dersi müsait olduğu takdirde seçmeli ders olarak seçebiliyor. Şu an haftada bir gün iki ders veriyoruz. Öğrencilerim atın üstünde ok atabilecek” dedi.
Bu dersi seçen öğrenciler ise “Bu dersi seçtiğimiz için çok heyecanlıyız. At binmeyi ve ok atmayı çok merak ediyorduk. Burada bunları öğrenmiş olacağız. İlk dersimiz çok keyifli geçti, iyi ki bu dersi seçmişiz” şeklinde konuştu.

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin bilançosu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

İstanbul'daki hasarlı bina ve yaralı sayısı açıklandı!

Silivri’deki çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü

Burası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildi

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar: Karayılan, Bayık, Kalkan...

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi! (İstanbul'da hangi okullar tatil? Valilik açıkladı)

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi!

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.