‘Atlı Polis’lerden koronavirüs denetimi

‘Atlı Polis’ ekipleri Sultanahmet Meydanı’nda korona virüse karşı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde çoğu vatandaşın kurallara uyduğu görüldü.

Türkiye genelinde korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı ‘Atlı Polis’ birlikleri Sultanahmet Meydanı’nda vatandaşlara yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları hakkında bazı vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, toplu halde gezen turist kafilelerine de korona virüs önlemleri kapsamında gezi turu yapmalarını söyledi. Çevredeki vatandaşların büyük bir kısmının ise korona virüs tedbirlerine uyduğu görüldü.

Öte yandan, korona virüs denetimlerini gerçekleştiren ‘Atlı Polis’ ekiplerine ise çevredeki vatandaşların ilgisi büyüktü.

