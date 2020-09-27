HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Atlı polislere çocuklardan yoğun ilgi

Atlı polislere çocuklardan yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Tuzla sahilinde atlı polisler tarafından korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Tuzla sahilinde atlı polisler tarafından korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Çocukların atlara yoğun ilgi gösterdiği denetimde, vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Timleri, Tuzla sahilinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlar, özellikle de küçük çocuklar atlı polis ekibine yoğun ilgi gösterdi. Çocukların atları sevmesine müsaade eden atlı polis ekipleri, sosyal mesafe ve maske konusunda hem çocuklara hem de ailelere uyarılarda bulundu.
Atlı Polis Timi’nde görevli polis memuru Tunahan Bayrak, Tuzla sahilde devriye görevi yaptıklarını belirterek, "Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyoruz. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme
Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
Taksim'deki kapkaç kamerada! Genç kadın dehşeti yaşadı
Taksim'deki kapkaç kamerada! Genç kadın dehşeti yaşadı
Koronavirüs aşısı: Çin şirketi Sinovac'ın aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
Korona aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.