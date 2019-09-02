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Atlı süvariler 97 yıl sonra dörtnala "zafere" koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında İstiklal Savaşı'ndaki süvarilerin Afyonkarahisar'dan İzmir'e seferini canlandıran atlılar, uzun ve yorucu yolculuklarını sürdürüyor - Yolculuklarının 6'ncı gününde Uşak sınırlarına ulaşan atlı süvariler yaklaşık 400 kilometrelik yolculuklarında geçtikleri köylerde coşkuyla karşılanıyor - Atlılardan Ali Durgun: - "Şuhut'dan aldığımız vatan toprağını, 9 Eylül'de İzmir'e ulaştıracağız, 97 yıl önceki coşkuyla yolumuza devam ediyor, aynı gururu yaşıyoruz"

SONER KILINÇ - Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 97 yıl önce İstiklal Savaşı'ndaki süvarileri canlandıran 10 kişilik atlı grup, Afyonkarahisar'dan İzmir'e uzanan 400 kilometrelik yolculuklarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde düzenlenen etkinlik kapsamında 25 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden yola çıkan 10 kişilik atlı grup 9 Eylül'de İzmir'e ulaşmayı hedefliyor. Yolculuklarının 6'ncı gününde Uşak sınırlarına ulaşan atlı süvariler yaklaşık 400 kilometrelik yolculuklarında geçtikleri köylerde coşkuyla karşılanıyor

Kurtuluş Savaşı'ndaki Büyük Taarruz Atlı Birliklerinin ilerleyişini canlandıran atlılar Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Üzümlü köyünde davullu zurnalı etkinlikle karşılandı. Köyün sokaklarında Türk bayrakları taşıyan köylülerle meydana kadar ilerleyen atlılar, burada 97 yıl önceki coşkuyu yaşadı.

Atlılardan Ali Durgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde ortalama 50 kilometre yol yaptıklarını, dağlardan, ormanlık arazilerden ve köylerden geçerek İzmir'e ulaşacaklarını belirterek "Şuhut'tan 10 kişilik ekiple yola çıktık. Şu ana kadar 14 köy geçtik ve Üzümlü'ye ulaştık. Buradan Manisa sınırlarına girip Selendi üzerinden ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Türk süvarilerinin 97 yıl önce at üstünde ne zorluklarla İzmir'e ulaştıklarını biliyoruz. Biz de bunu canlandırıyoruz. Dörtnala zafere koşuyoruz." dedi.

Köylerde halkın kendilerini bağırlarına bastıklarını söyleyen Durgun, 97 yıl önceki ruhun Anadolu'nun her yerinde aynı şekilde yaşandığını gördüklerini ifade etti. Bu yolculuğu yaşadıkları için gururlu olduklarını kaydeden Durgun, "Şuhut'tan aldığımız vatan toprağını, 9 Eylül'de İzmir'e ulaştıracağız. Geceleri köylerde konaklıyor köylülerle sohbet ediyoruz. Şehitlikleri ziyaret ediyoruz, şehitlerimize bu toprakların sahipsiz olmadığını söylüyoruz. Anlatılmaz duygular bunlar." diye konuştu.

Yürüyüşe Afyonkarahisar'dan atıyla katılan İsa Yöntem de sıcakta atların zorlandığını ancak tüm olumsuzluklara rağmen yolculuğu sürdürdüklerini dile getirdi.

Yolculukta şu ana kadar bir gecikme yaşanmadığını anlatan Yöntem, 9 Eylül'de İzmir'de olacaklarını söyledi.

Üzümlü Köyü Muhtarı Hasan Coşkun ise Kurtuluş Savaşı'nda yaşananları dedesinden dinleyerek büyüdüğünü kaydederek "Bugün çok mutluyuz, yediden yetmişe herkes köy meydanında coşkuyla süvarileri karşıladı. Yolları açık olsun, uzun bir yol ama bu kahramanlar oldukça vatan toprağının bir karışına zarar gelmez." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Atlı birlik izmir Kurtuluş Savaşı süvari

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