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Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

İzmir’in kurtuluşunun 97.

İzmir’in kurtuluşunun 97. yılı coşkuyla kutlanırken, Atlı Süvari Birlikleri’nin 9 Eylül’de İzmir’e girişi ve İzmir Valiliği binasında Türk bayrağını göndere çekişi canlandırıldı.
9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Konak Meydanı’nda İzmir Valiliği önündeki törene geçildi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin milletvekilleri ile yöneticileri katıldı.
Törende, Atlı Süvari Birlikleri’nin 9 Eylül’de İzmir’e girişi ve İzmir Valiliği binasında Türk bayrağını göndere çekişi canlandırıldı. Duygulandıran canlandırma, alanda bulunan vatandaşlar tarafından alkışlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birlik komutanına plaket takdim etti. Törende ayrıca, Büyük Taaruz Atlı Birliği’nin Afyonkarahisar’dan getirdiği Türk bayrağı ve toprak da, Vali Ayyıldız’a teslim edildi. Türk bayrağını öperek teslim alan Ayyıldız, "Kutsal emanet ilelebet bizde ve İzmir’imizde yaşayacaktır. Vatan size minnettardır" dedi.
Tören, efelerin zeybek gösterisi ile son buldu.

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda

Atlı süvariler Konak Meydanı’nda
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