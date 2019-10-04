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Atlı terapi, engelli çocukların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, İstanbul Atlı Spor Kulübü ile Beyoğlu’nda bulunan engelli çocuklara atlı terapi uyguluyor.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, İstanbul Atlı Spor Kulübü ile Beyoğlu’nda bulunan engelli çocuklara atlı terapi uyguluyor. 6 aydır yapılan uygulama sayesinde çocuklarda gelişme olduğu belirtildi.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı’nın, İstanbul Atlı Spor Kulübü ile birlikte 6 ay önce başlattığı engelli çocuklara atlı terapi uygulaması çocukların yüzlerini güldürdü. Ailelerin gözetiminde ve uzman fizyoterapistler eşliğinde yapılan uygulama sayesinde çocukların gelişme kaydettiği belirtildi. Atlara binen engelli çocukların terapiden keyif aldığı ve istekli oldukları görüldü. Atlı terapinin haftada bir gün yapıldığı aktarılırken, terapinin sürekli hale getirildiği vurgulandı.

’’Ciddi anlamda ilerleme sağlayan arkadaşlarımız da oldu’’
Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, ’’AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı bünyesinde Sosyal Politikalar Birimi’nde engelliler komisyonu var. Bu komisyon eliyle Beyoğlu’nda yaşayan engelli kardeşlerimize ve onların ailelerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz atlı terapi etkinliğe de bu sorumluluk projelerimizden bir tanesidir. İstanbul Atlı Spor Kulübü ile birlikte Beyoğlu’nda bulunan engelli kardeşlerimizi buraya getiriyoruz ve uzman fizyoterapist eşliğinde atlarla terapi görüyorlar. Bu çalışma 6 aydır sürüyor, devamlılığı olan bir çalışma. Çünkü bir kez yapıldığı zaman sadece sosyal bir etkinlik olarak düşünülebilir. Her hafta düzenli olarak yapılması gerekiyor ki, engelli kardeşlerimize terapi anlamında katkısı olsun. 6 aydır her hafta engelli kardeşlerimiz grup halinde geliyor ve bu terapiyi alıyorlar. Ciddi anlamda ilerleme sağlayan arkadaşlarımız da oldu. Ailelerinin gözetiminde bu çalışmamızı yürütüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Atlı Spor Kulübü As Başkanı Cavit Özyardımcı ise şöyle konuştu: ’’Burayı engelli çocuklara terapileri için tahsis ettik. Her hafta bir gün burada terapi görüyorlar, çocuklar kendilerine geliyorlar. Ruhsal ve zihinsel bakımdan kendilerini toparlıyorlar. Bunu bir gün değil de her gün yapmak gerekir. Engelli çocuklar, okula gider gibi sabah servis alacak buraya getirecek, burada zamanlarını geçirecekler. Bu senelerce devam edecek ve bu çocuklar hayata dönmüş olacak. Tabii ki bu işi çok genişletmemiz lazım, Türkiye’nin her tarafına yaymamız lazım. Sırf engelli çocuklar için Atlı Spor Kulübü kurulması lazım. Çünkü atla olan terapi çocukları hayata bağlıyor’’.

Etkinliğe destek veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın eşi Seyhan Yıldız, ’’Engelli olmak, hayatın ritmini yakalamaya engel değildir. Engelli olmak, hayatın tadını çıkarmaya engel değildir. O yüzden bizde bu özel evlatlarımıza elimizden geldiğince başkanımızın koordinatörlüğünde destek veriyoruz. Onları çok seviyoruz. Hepimiz bir engel adayıyız. O yüzden özel hassasiyet gerektiren bir konu olduğuna inanıyoruz’’ dedi.

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