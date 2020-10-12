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ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) unutulan bin TL, sahibine ulaştırılması için polise teslim edildi.

Kent merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM'sine giden bir kişi, çekildiği halde cihazdan alınmayan bin TL buldu. Parayı alan kişi, cadde üzerinde bulunan esnaflardan Harun Köse'ye (22) teslim etti. Bir süre paranın sahibini bekleyen Köse, kimse gelmeyince polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Köse'den parayı teslim aldı. Paranın sahibinin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Parayı polise teslim eden Harun Köse, "Bir amca geldi ve paranın ATM'de unutulduğunu, sahibi geldiğinde vermemi istedi. Ben de bekledim, kimse gelmeyince polise haber verdim. Parayı polise teslim ettim" dedi.

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