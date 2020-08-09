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ATM'den çektiği 50 lira baskı hatalı çıktı! Koleksiyonculara çağrıda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2020 14:41 | Son Güncelleme

Sivas'ta yaşayan Ersoy Yeter, bir bankanın ATM'sinden çektiği 50 liranın baskı hatalı olduğunu fark etti. Yeter, üzerinde şerit halinde iki çizgi bulunan parayı kendisi ile irtibata geçen herhangi bir koleksiyoncuya verebileceğini söyledi.

ATM'den çektiği 50 lira baskı hatalı çıktı! Koleksiyonculara çağrıda bulundu

Kentte bir giyim mağazasında sorumlu olan evli 3 çocuk babası Ersoy Yeter, para çekmek için bir bankanın ATM'sine gitti. Çektiği parayı daha sonra başka bir bankaya yatırmaya çalışan Yeter, ATM'nin 50 TL'yi geri iade ettiğini gördü. Parayı inceleyen Yeter, üzerinde 2 şerit halinde çizgi ve parada 1 santimlik kayma olduğunu fark etti. Banka görevlisine parayı gösteren Yeter, sahte olmadığını ve sadece baskı hatası olduğunu öğrendi.

'SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Parayı ilk çektiğinde dikkat etmediğini belirten Ersoy Yeter, "Parayı başka bir ATM'ye yatırmaya götürdüm. Bu sırada sayarken fark ettim. ATM kabul etmedi. Baktığımda paranın baskısında kaymanın olduğu ve ayrıca Atatürk resminin kulak ve burun hizasından iki çizginin geçtiğini gördüm. İlk gördüğümde böyle bir hata nasıl yapıldı diye düşündüm. Hata olsa bile ATM'nin bunu bana vermesi de şaşırttı. Sahte olduğunu düşündüm ve bankaya sordum. Parayı incelediler, gerçek olduğunu ve sadece baskı hatası olduğunu söylediler" dedi.

KOLEKSİYONCULARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bu tür paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini belirten Yeter, "Meraklısı olan koleksiyoncular benimle irtibata geçebilir. Ben bunun için herhangi bir fiyat belirlemedim. Böyle bir parayla ilk defa karşılaştım" dedi.

Kaynak: DHA

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