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ATM'den para çeken kişiye otomobil çarptı

10.08.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada, otomobil ATM’den para çeken vatandaşa çarptı.

ATM'den para çeken kişiye otomobil çarptı

Kaza, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Z.B. idaresindeki otomobil ile U.C. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Z.B. idaresindeki araç yol kenarına savrulurken, o esnada ATM’den para çeken A.Ü.’ye çarptı.

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Meydana gelen kazada bir anda ne olduğunu anlamayan A.Ü. yaralandı. Kazayı gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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