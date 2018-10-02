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ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

ATM'lere koydukları düzeneklerle vatandaşların kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki şüpheli tutuklandı

ATM'lere yerleştirdikleri düzeneklerle vatandaşların kart bilgilerini kopyalayarak, yaklaşık 8 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenen iki şüpheli suçüstü yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkentte çeşitli bankalara ait ATM'lere kurulan düzenekler üzerinden gerçekleştirilen dolandırcılık olaylarının artması üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Düzenek kurulan bankamatikleri inceleyen uzmanlar, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen A.K ve B.B'nin kimliğine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, Yenimahalle ilçesinde bir bankamatiğe düzenek yerleştirilmesi sırasında operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan A.K ve B.B'nin, Ankara ve İstanbul'da aynı yöntemi kullanarak vatandaşların kart bilgilerini kopyaladıkları ve yaklaşık 8 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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