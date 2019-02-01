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ATM dolandırıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Bankamatiklere yerleştirdikleri düzenek sayesinde 5 ilde vatandaşların banka kartlarını kopyalayarak 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerden ikisi hakkında sevk edildikleri mahkemece tutuklama kararı verildi

Bankamatiklere yerleştirdikleri düzenek sayesinde 5 ilde vatandaşların banka kartlarını kopyalayarak 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bazı kişilerin bilgisi dışında banka hesaplarının boşaltıldığını belirleyen Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dolandırıcılığın yapıldığı bankalara ait bankamatiklerdeki kameralar ile bunların çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, Ferhat G, Durmuş D, Hasan E. ve Tuncay Ç'nin, hazırladıkları düzenekleri Ankara, Zonguldak, Adana, Niğde ve Kırşehir'deki çeşitli bankaların ATM cihazlarına yerleştirdiklerini ve para çekmek isteyen vatandaşların kart bilgilerini kopyaladıklarını belirledi.

Kopyaladıkları kartlarla vatandaşların hesaplarını boşaltarak geçen yıl 20 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferhat G. ve Durmuş D, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ATM dolandırıcılarına operasyon Bankamatik

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