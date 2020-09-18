HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı

ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM’sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir kişi daha tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun merkez ve ilçelerinde 26-29 Temmuz tarihleri arasındaki bir kamu bankasına ait ATM’lere özel düzenek yerleştirerek çok sayıda kişinin banka kartlarını kopyaladıkları iddia edilen H.Y.

ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM’sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir kişi daha tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun merkez ve ilçelerinde 26-29 Temmuz tarihleri arasındaki bir kamu bankasına ait ATM’lere özel düzenek yerleştirerek çok sayıda kişinin banka kartlarını kopyaladıkları iddia edilen H.Y. (20) ve babası R.Y. (55), Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takipleri sonucu İstanbul’da yakalanarak Samsun’a getirilmiş, çıkarıldıkları mahkemece H.Y. tutuklanmış, babası R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Olayın firari sanıklarından olan 19 yaşındaki S.S.’nin de Siber polisi tarafından yapılan takip sonucu İstanbul’da olduğu tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’a giderek S.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Dün uçakla Samsun’a getiren S.S. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.S. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecekDuygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra ettiMSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Enes Batur karantinayı ihlal etti! Öğrenci yurduna yerleştirildi
Enes Batur karantinayı ihlal etti! Öğrenci yurduna yerleştirildi
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Diğer Haberler
Salda Gölüyle ilgili yeni gelişme: Yasaklanabilir
Salda Gölüyle ilgili yeni gelişme: Yasaklanabilir
Eski sevgilisine 2 defa dehşeti yaşatan caniden akılalmaz savunma
Eski sevgilisine 2 defa dehşeti yaşattı, savunması pes dedirtti
Korkutan açıklama! '1 ayda saptanan aktif vaka, 15 günde saptandı'
Korkutan açıklama! '1 ayda saptanan aktif vaka, 15 günde saptandı'
Görünce şaşkına döndüler! Mezarlık ateşe verildi
Görünce şaşkına döndüler! Mezarlık ateşe verildi
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
Koronavirüs testi için bekletilen hasta pencereden atlayıp kaçtı
Koronavirüs testi için bekletilen hasta pencereden atlayıp kaçtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.