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ATM fareleri bu kez kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, ATM cihazlarına ’papağan’ diye tabir edilen kart kopyalama cihazları yerleştirerek vatandaşın bilgilerini kopyaladıkları iddia edilen 3 şahıs yakalandı.

Eskişehir’de, ATM cihazlarına ’papağan’ diye tabir edilen kart kopyalama cihazları yerleştirerek vatandaşın bilgilerini kopyaladıkları iddia edilen 3 şahıs yakalandı. Kentteki bir ATM’ye yerleştirilen cihazı polis ekiplerinin fark etmesiyle kaçan şüpheliler, kimlikleri tespit edilerek Sakarya, Bolu ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir bankanın ATM cihazına papağan diye tabir edilen kart kopyalama cihazı yerleştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bankanın ATM cihazını kontrol amaçlı giden ekipler, herhangi bir işlem yapılmadan kart kopyalama cihazını ele geçirdi. Bu esnada polis ekiplerini fark eden şüpheliler, şehir dışına kaçtı. Ekipler, ATM kamerası ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Farklı illerde de kart kopyalama eylemleri gerçekleştirdikleri anlaşılan ve polis ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda S.K. (34), E.C. (30), A.C. (29) isimli şahıslar, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya, Bolu ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan Eskişehir’e getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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