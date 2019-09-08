ATM hırsızlıkları ve siber saldırılara karşı sigorta yapılabilecek

Afyonkarahisar’da gerçekleştiren Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında stant açan Quıck Sigorta, burada ATM hırsızlıkları ve siber saldırılara karşı geliştirilen yeni sigortacılık hizmetinin tanıtımını yaptı.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam eden Dünya Motokros Şampiyonası’nda Quick Sigorta, motorcuları yalnız bırakmayarak burada stant açtı. Motokros alanında açılan stantta Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar, ATM hırsızlıklarından, siber saldırılara kadar birçok alanda vatandaşı koruma altına alan Qu Kimlik’in tanıtımını yaptı.

Dünya Motokors Şampiyonası gibi önemli bir etkinlik için Afyonkarahisar’da olduklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar, “Nerede motosiklet ve motosikletçi varsa biz oradayız Quick Sigorta olarak. İlk günden itibaren tüm motosikletliyle iç içe olduk, onlarla beraber olduk. Bu sene Quick Sigorta’nın tırı da hem festivallerde, hem yollarda sigorta bilincini yaymak adına vatandaşlarımıza faaliyet gösteriyor hem de tüm motosiklet festivallerinde Dünya Motosiklet Şampiyonası gibi önemli bir etkinlikte yer almak üzere Afyon’a geldik. Kısa süre içerisinde Afyon’a yaptığımız ikinci ziyaret. Dünya Motokros Şampiyonası önemli bir etkinlik. Ülkemiz için ve Afyon için çok önemli. Bu etkinlikte yer almak için Quick olarak birada bulunuyoruz. Amacımız hem sigortanın tabana yayılması, hem de tabi ki ülkemiz için önemli bir reklam sağlayacak olana, özellikle Afyon için de önemli bir reklam sağlayacak olan tüm Dünyanın takip ettiği bir yarışmada Quick Sigorta olarak katkı sağlamak istiyoruz onun için Afyondayız” diye konuştu.