ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

Şüphelilerin, hazırladıkları sahte paraları ATM cihazına tanıtmayı başararak Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri'deki tanıdıkları vasıtasıyla başka makinelerden orijinal banknot olarak çektirdiklerini belirledi.

Zanlıların kimliklerini tespit eden polis, kentteki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda K.G. ve S.O. ile onlara yardım ettiği ileri sürülen iki şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.