HABER

ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

Mersin'de 10 liralık banknotların belirli parçalarını kullanarak hazırladıkları sahte 200 liraları ATM'lere yatırarak bankları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şüphelilerin, hazırladıkları sahte paraları ATM cihazına tanıtmayı başararak Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri'deki tanıdıkları vasıtasıyla başka makinelerden orijinal banknot olarak çektirdiklerini belirledi.

ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM'lere sahte para yatırmak suretiyle bankaların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin ATM'lere sahte banknotlar yatırmak suretiyle hesaplarında biriken paraları, Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri'deki tanıdıklarına çektirdiklerini belirledi.
Zanlıların kimliklerini tespit eden polis, kentteki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda K.G. ve S.O. ile onlara yardım ettiği ileri sürülen iki şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.
K.G. ve S.O'nun, orijinal banknotları parçalarından ATM'lerin algılayamayacağı şekilde sahte banknotlar yaptıkları sistem kurdukları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve S.O. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin ATM sahte para dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ, ihanete böyle hazırlandı: İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.