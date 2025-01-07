ATM önünde beklerken can vermişti; her şey yıllar önce başlamış: Kan davası bir cana daha mal oldu

2021'de başlayan kan davası yıllar 4 yıl sonra bir başka cinayete yol açtı. Maksut Beğtaş, ATM önünde sıra beklerken U.B. tarafından öldürülmüştü. Cinayetin nedeni belli oldu. Beğtaş'ın kardeşlerinin U.B.'nin babasını öldürdüğü, şüpheli U.B.’nin de bu nedenle cinayeti işlediği ortaya çıktı.

ATM SIRASINDA BEKLERKEN CANINDAN OLDU

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beğtaş, yanına yaklaşan U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve vücuduna kurşunlar isabet eden Maksut Beğtaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul’da yakalanıp gözaltına alındı.

KAN DAVASI İKİ AİLE ARASINDA HUSUMET YARATMIŞ

Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı. Maksut Beğtaş’ın kardeşlerinin U.B.’nin babası H.B.’yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi. U.B.’nin de bir süredir takip ettiği Beğtaş’ı öldürdüğü belirtildi.

4 AY ÖNCE KARAMÜRSEL'E TAŞINMIŞ

Evli ve 3 çocuk babası olan Maksut Beğtaş’ın kan davasından kaçıp, 4 ay önce Karamürsel’e taşındığı öğrenildi. Maksut Beğtaş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Beğtaş, Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan U.B. ise adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır