HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ATM önünde beklerken can vermişti; her şey yıllar önce başlamış: Kan davası bir cana daha mal oldu

ATM önünde beklerken can vermişti; her şey yıllar önce başlamış: Kan davası bir cana daha mal oldu

07.01.2025 18:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ATM önündeki dehşet kan dondurmuştu. Maksut Beğtaş'ın (55) para çekmek için ATM önünde sıra beklerken öldürülmesiyle ilgili yeni bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Korkunç cinayetin perde arkasında kan davası yattığı öğrenildi.

ATM önünde beklerken can vermişti; her şey yıllar önce başlamış: Kan davası bir cana daha mal oldu

2021'de başlayan kan davası yıllar 4 yıl sonra bir başka cinayete yol açtı. Maksut Beğtaş, ATM önünde sıra beklerken U.B. tarafından öldürülmüştü. Cinayetin nedeni belli oldu. Beğtaş'ın kardeşlerinin U.B.'nin babasını öldürdüğü, şüpheli U.B.’nin de bu nedenle cinayeti işlediği ortaya çıktı.

ATM-ONUNDEKI-CINAYETIN-NEDENI-KAN-DAVASI_505367_149566

ATM SIRASINDA BEKLERKEN CANINDAN OLDU

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beğtaş, yanına yaklaşan U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve vücuduna kurşunlar isabet eden Maksut Beğtaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul’da yakalanıp gözaltına alındı.

ATM-ONUNDEKI-CINAYETIN-NEDENI-KAN-DAVASI_505495_149566

KAN DAVASI İKİ AİLE ARASINDA HUSUMET YARATMIŞ

Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı. Maksut Beğtaş’ın kardeşlerinin U.B.’nin babası H.B.’yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi. U.B.’nin de bir süredir takip ettiği Beğtaş’ı öldürdüğü belirtildi.

ATM-ONUNDEKI-CINAYETIN-NEDENI-KAN-DAVASI_505457_149566

4 AY ÖNCE KARAMÜRSEL'E TAŞINMIŞ

Evli ve 3 çocuk babası olan Maksut Beğtaş’ın kan davasından kaçıp, 4 ay önce Karamürsel’e taşındığı öğrenildi. Maksut Beğtaş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Beğtaş, Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan U.B. ise adliyeye sevk edildi.

ATM-ONUNDEKI-CINAYETIN-NEDENI-KAN-DAVASI_505368_149566

ATM-ONUNDEKI-CINAYETIN-NEDENI-KAN-DAVASI_505371_149566

ATM-ONUNDEKI-CINAYETIN-NEDENI-KAN-DAVASI_505451_149566

ATM-ONUNDEKI-CINAYETIN-NEDENI-KAN-DAVASI_505453_149566

ATM-ONUNDEKI-CINAYETIN-NEDENI-KAN-DAVASI_505454_149566

ATM-ONUNDEKI-CINAYETIN-NEDENI-KAN-DAVASI_505455_149566

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet kan davası ATM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Fransa'da yasaklandı, tüm Avrupa'da yasaklanması için harekete geçildi! Türkiye'de de durduruldu

Fransa'da yasaklandı, tüm Avrupa'da yasaklanması için harekete geçildi! Türkiye'de de durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaket' diye yorumlamıştı! İlk toplantı bu Perşembe yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaket' diye yorumlamıştı! İlk toplantı bu Perşembe yapılacak

Mersin'de zehirlenme faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti!

Mersin'de zehirlenme faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti!

AK Parti af tartışmalarına son noktayı koydu! Abdullah Güler duyurdu: Gündemimizde yok

AK Parti af tartışmalarına son noktayı koydu! Abdullah Güler duyurdu: Gündemimizde yok

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.