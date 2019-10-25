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ATM sırasında silahlı saldırıya uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, bir bankaya ait ATM önünde sıra bekleyen Sedat K.'ye (48), kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş açtı.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, bir bankaya ait ATM önünde sıra bekleyen Sedat K.'ye (48), kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş açtı. Bacağından vurularak yaralanan Sedat K. tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganı arıyor.
Olay, saat 15.00 sıralarında Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ATM önünde sıra bekleyen Sedat K.'ye henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Bacağından vurularak yaralanan Sedat K., ihbar üzerine gelen ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sedat K.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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